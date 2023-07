https://fr.sputniknews.africa/20230725/ces-cinq-pays-dafrique-passent-le-plus-de-temps-dans-des-embouteillages-1060765484.html

Ces cinq pays d’Afrique passent le plus de temps dans des embouteillages

Les bouchons sont un problème urbain courant auquel sont confrontées les grandes villes du monde entier. Avec l'urbanisation et la croissance de la population, les problèmes de circulation s'aggravent, entraînant des pertes de productivité, une augmentation de la pollution et une diminution de la qualité de vie des habitants.La plateforme Numbeo a dressé une liste des cinq pays du continent africain ayant les pires indices de circulation, ainsi que des pays où l'on a passé en 2023 le plus de temps bloqué dans des embouteillages.Ainsi, c’est le Nigeria qui est en tête de ce classement avec 62,8 minutes qu’il faut passer sur les routes. Il est suivi du Kenya, avec 51,6 minutes qu’un habitant perd en moyenne dans les embouteillages pour se rendre d'un endroit à un autre. La troisième place de cette liste est occupée par l’Égypte, avec 48,5 minutes.L’Afrique du Sud se classe quatrième, avec une moyenne de 39 minutes pour un trajet. Et c’est le Maroc qui clôture ce top 5 avec 37 minutes.Numbeo est l’une des principales plateformes de données et de recherche au monde établissant régulièrement des indices de coût de la vie. Elle s’appuie à la fois sur des données fournies par les utilisateurs et sur des informations collectées manuellement auprès de sources fiables.Afin de présenter son classement des villes les plus embouteillées à mi-parcours de l'année 2023 en Afrique, deux facteurs ont été pris en compte: l’indice de circulation, utilisé pour mesurer le niveau de congestion du trafic dans les villes, qui se compose du temps de trajet, de l'insatisfaction liée au temps passé dans les embouteillages, des émissions de CO2 et des inefficacités globales du système de circulation. En outre, l'indice de temps est aussi considéré. Il représente le temps de transport moyen nécessaire pour un aller simple, en minutes.

