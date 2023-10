https://fr.sputniknews.africa/20231020/ces-5-pays-africains-sont-les-plus-attractifs-pour-linvestissement-immobilier-1062944797.html

Ces 5 pays africains sont les plus attractifs pour l’investissement immobilier

20.10.2023

L’Afrique représente une opportunité unique dans le paysage actuel de l’investissement, note Business Insider Africa.Malgré certains problèmes récurrents tels que la corruption et la transparence, le continent offre des retours sur investissement qu’il est difficile de trouver ailleurs, relate la source.Dans ce contexte, cinq pays africains constituent des opportunités prometteuses pour les investisseurs à la recherche de rendements exceptionnels.Selon un classement de Business Insider Africa, le Nigeria est en tête des pays les plus attrayants dans ce cas. L’État dispose du secteur immobilier témoignant d’une croissance robuste, reflétée par sa contribution notable à son PIB.Des villes comme Lagos et Port Harcourt émergent comme des hubs de croissance, axés sur le logement abordable et le développement agro-technologique.La deuxième place sur cette liste est attribuée au Kenya où le secteur immobilier prospère est boosté par le développement robuste des infrastructures, une urbanisation rapide, une reprise économique post-pandémique et présente des perspectives d’investissement prometteuses.Business Insider Africa souligne que, sur le plan commercial, les espaces de bureaux et des entrepôts sont très demandés, ainsi que des logements en prévision de l’augmentation de la population.Le top 3 de ce classement est clôturé par le Ghana qui offre une stabilité et une croissance favorisant les investissements immobiliers.En outre, les politiques économiques efficaces du gouvernement ont renforcé la stabilité de la monnaie et réduit l'inflation, créant ainsi un climat favorable pour les investisseurs immobiliers et les entreprises.L’urbanisation et l’innovation en causeEnsuite, c’est l’Afrique du Sud qui se positionne à la quatrième position. Selon Business Insider Africa, l’urbanisation et l’essor des technologies intelligentes ouvrent de nouvelles voies d’investissement. Qui plus est, l’adoption de pratiques durables et l’évolution numérique du secteur modifient le visage du marché immobilier.Le Maroc ferme alors ce top 5 des pays africains attractifs pour les investissements immobiliers. Ce sont notamment la stabilité politique et la croissance économique du pays qui attirent l’attention des investisseurs.De plus, le pays voit son secteur touristique prospérer, renforçant ainsi son potentiel dans le marché immobilier.

