Marchés financiers de l’Afrique: ces pays sont cités parmi les plus développés

L’Afrique du Sud est en tête du classement des marchés financiers africains les plus attractifs, ressort-il des informations publiées par le groupe de services financiers sud-africain Absa Group et le Forum des institutions monétaires et financières (OMFIF).Avec 88 points, l’Afrique de Sud devance l'île Maurice (77 points) et le Nigeria (67 points) dans le classement intitulé Indice des marchés financiers en Afrique d’Absa.Dans l’ensemble, pour la deuxième année consécutive, les scores ont augmenté pour la majorité des pays du continent. Pour 15 pays, ce progrès est surtout dû à l’amélioration de la transparence du marché.Le rapport note que les progrès n'ont pas été uniformes. Chaque pays a enregistré une baisse de son score dans au moins un des six piliers. Cela s'explique en partie par des conditions macro financières défavorables à l'échelle mondiale.L'indice du Zimbabwe et du Rwanda a augmenté de deux points, grâce aux progrès réalisés dans la mise en place de cadres durables de marchés financiers.Par contre, le score de l'Égypte a baissé de deux points, le pays se classe désormais en dehors du top 10."La publication de la septième édition de l’Indice des marchés financiers en Afrique d’Absa (AFMI) montre que le continent mûrit rapidement et ne se contente plus de faire les premiers pas sur la voie du développement. Au contraire, des signes clairs indiquent que le véritable potentiel du continent est en train de se libérer", a annoncé Garth Klintworth, le responsable des marchés mondiaux d’Absa.Un indicateur de l'attractivitéL’indice des marchés financiers en afrique d’absa est établi pour la septième fois par le groupe de services financiers sud-africain absa group et le forum officiel des institutions monétaires et financières (omfif). Il évalue les marchés selon six piliers.Ces critères comprennent la profondeur du marché financier, l'accès aux marchés des changes étrangers, la transparence, la fiscalité et l’environnement réglementaire, la capacité des investisseurs locaux, l'environnement économique et la transparence, ainsi que les normes juridiques et leur applicabilité.L'objectif de cet indice est de montrer comment les économies africaines peuvent réduire les obstacles à l'investissement et stimuler une croissance plus durable.Pour établir le classement, l’OMFIF a mené des recherches quantitatives approfondies et des analyses de données avec des enquêtes auprès de plus de 50 organisations à travers l'Afrique, y compris les banques centrales, les bourses de valeurs mobilières, les régulateurs et les participants au marché.

