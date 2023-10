https://fr.sputniknews.africa/20231003/systeme-financier-international-les-brics-ont-brise-le-barrage-1062510900.html

Système financier international: les BRICS ont "brisé le barrage"

Système financier international: les BRICS ont "brisé le barrage"

La montée en puissance des BRICS pourrait rendre obsolète le système financier international, basé sur des institutions comme la Banque mondiale et le FMI, a... 03.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-03T14:37+0200

2023-10-03T14:37+0200

2023-10-03T14:37+0200

international

brics

fonds monétaire international (fmi)

banque mondiale (bm)

nouvelle banque de développement (ndb)

monde multipolaire

livraison d'armes à l'ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/03/1062511030_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e8ba4f9363265fe5fc1d2b453c18923c.jpg

Un système qui prend l’eau. Les organes économiques issus des accords de Bretton Woods, comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ne correspondent pas aux aspirations des pays émergents, a déclaré à Sputnik Rasigan Maharajh, directeur de l’Institut de recherche économique sur l’innovation à l’Université de Tshwane, qui participent aux réunions du Club Valdaï à Sotchi.Ces pays émergents, en particulier au sein des BRICS, ont besoin de financements mais sont étouffés par les dettes et les taux d’intérêts pratiqués par les institutions financières internationales. Ils cherchent des alternatives à travers d’autres "forums internationaux et multilatéraux" et se tournent vers de nouveaux modes d’échanges, par exemple en monnaies nationales, explique l’économiste.Secouer "l’hégémonie du dollar" semble également être une priorité au sein de ce groupe de pays émergents. Raison pour laquelle les BRICS ont ouvert des discussions sur une possible monnaie commune, souligne encore Rasigan Maharajh.Un pas de côté sur le dossier ukrainienDe nombreux pays émergents portent aussi une vision géopolitique qui différe de celle de l’Occident. Plusieurs pays africains se sont notamment abstenus de condamner la Russie à l’Onu sur le dossier ukrainien. Les livraisons d’armesà Kiev suscitentaussi l’incompréhension côté africain, explique Rasigan Maharajh.Ces aides financières et fournitures de matériel sont d’autant plus choquantes que la pauvreté est loin d’avoir été éradiquée en Occident même, en témoigne les sans-abris qui vivent dans les rues des grandes villes américaines. Il revient donc aux citoyens de ces pays de "demander des comptes à leur gouvernement", qui vont "à l’encontre de leurs propres besoins", souligne l’économiste.Les fournitures d’armes à l’Ukraine ont d’ailleurs été critiquées à plusieurs reprises par des dirigeants africains, qui craignent que cet armement ne finisse par débarquer sur le continent, via le marché noir. Ibrahim Traoré, Président de la Transition au Burkina Faso avait notamment déploré ces trafics dans un récent entretien à Sputnik.Le Club Valdaï est une plateforme de discussion internationale qui réunit cette année plus de 140 experts, hommes politiques et diplomates, issus de tous les continents, sur le littoral russe de la mer Noire.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, brics, fonds monétaire international (fmi), banque mondiale (bm), nouvelle banque de développement (ndb), monde multipolaire, livraison d'armes à l'ukraine