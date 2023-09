Ces monnaies remplacent le dollar dans les règlements d’un géant du pétrole russe

https://fr.sputniknews.africa/20230925/ces-monnaies-remplacent-le-dollar-dans-les-reglements-dun-geant-du-petrole-russe-1062341855.html

Le chef du producteur de pétrole russe Gazprom Neft, Alexandre Dioukov, a évalué le taux de dédollarisation dans les règlements avec ses partenaires.Selon lui, la plupart des transactions d'exportation de l'entreprise sont déjà effectuées en yuans et en roubles.Dans le même temps, il a souligné que la société n’utilisait pas la monnaie indienne pour les règlements d’exportation.Les paiements en dollars et euros abandonnésM.Dioukov a signalé que Gazprom Neft n'avait rencontré aucune difficulté pour retirer ses recettes d'exportation en devises étrangères. Il reçoit dans de brefs délais ses revenus de la vente de pétrole et de produits pétroliers.Réduction d’exportations journalières renouveléeIl a fait savoir que les exportations étaient réalisées conformément aux quotas déterminés par le ministère russe de l’Énergie.En septembre, Moscou a renouvelé une baisse bénévole de l’exportation de pétrole de 300.000 barils par jour. La réduction restera en vigueur jusqu’à la fin de l’année, mais ses paramètres seront revus chaque mois en fonction de la situation sur le marché mondial, selon le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak.Ceci est destiné à stabiliser les prix mondiaux et est conforme à la politique des pays de l’Opep+ visant à maintenir l’équilibre sur le marché énergétique mondial.

