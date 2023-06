https://fr.sputniknews.africa/20230604/larabie-saoudite-aurait-demande-a-des-pays-africains-de-reduire-leur-production-de-petrole-1059705334.html

L’Arabie saoudite aurait demandé à des pays africains de réduire leur production de pétrole

L’Arabie saoudite aurait demandé à des pays africains de réduire leur production de pétrole

L’Arabie saoudite a tenté de s’entendre avec certains pays africains sur la réduction de leurs quotas de production de pétrole, selon le Wall Street Journal... 04.06.2023, Sputnik Afrique

Pour tenter de faire rebondir les cours du pétrole ou tout au moins de les stabiliser, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) pourrait décider une nouvelle baisse de sa production à l'issue de sa réunion prévue ce dimanche 4 juin.Le média indique que le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdelaziz ben Salmane, a invité certains des délégués africains dans sa suite d'hôtel à Vienne samedi et leur a dit que leurs quotas de production au sein du groupe seraient réduits.Les représentants des ministères de l'Énergie de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Nigeria, de l'Angola, de la Guinée équatoriale, du Gabon et de la République du Congo n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires du WSJ.Une nouvelle réduction de la production à l’ordre du jourUne réduction de la production allant jusqu'à 1 million de barils par jour est sur la table alors que l'OPEP et l'OPEP+ se réunissent ce week-end à Vienne pour décider d'un plan de production. Le groupe élargi de 23 membres représente plus de la moitié de la production mondiale de pétrole. Une réduction de la production devrait soutenir les prix du brut dans un contexte de craintes qu'un ralentissement de l'économie mondiale ne réduise la demande d'énergie. Pourtant, la plupart des membres ne veulent pas renoncer à leurs quotas de production, car cela affecte leurs revenus globaux.Si elle est approuvée, la réduction de la production sera la troisième par les membres de l'OPEP+ depuis octobre, lorsqu'ils ont réduit la production de 2 millions de barils par jour. En avril, certains des plus grands membres du groupe, dont l'Arabie saoudite et la Russie, ont accepté une réduction de 1,6 million de barils supplémentaires par jour.

