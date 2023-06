https://fr.sputniknews.africa/20230601/journalistes-russes-convies-a-une-session-de-lopep-contrairement-a-certains-medias-occidentaux-1059659110.html

Journalistes russes conviés à une session de l’Opep+, contrairement à certains médias occidentaux

L’organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a convié la presse russe pour couvrir les prochaines réunions des membres de l’alliance Opep+ dans le cadre d’une session semestrielle à Vienne les 3 et 4 juin. Cette information a été confirmée ce jeudi par la journaliste concernée de Sputnik ainsi que par ses collègues d’autres agences russes.Cette démarche de l’Opep met dans une position délicate les représentants de Bloomberg, Reuters et du Wall Street Journal qui n’ont pas reçu d’invitations officielles à ce forum, et cela sans aucune explication.Ne bénéficiant pas de convocations de la part de l’Arabie Saoudite, Bloomberg et Reuters confirment toutefois leur intention de dépêcher leurs journalistes à Vienne, bien que de façon non officielle. Elles envisagent de profiter des formats de rencontres informelles de l’Opep+, qui se tiennent d’habitude dans des salles d’hôtels et des couloirs, explique la chaîne CNBC.Selon le Financial Times, la décision de ne pas inviter un certain nombre de médias occidentaux aurait été lancée par le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdelaziz ben Salmane.Des réunions semestrielles dans le cadre de l’Opep et de l’Opep+ donnent la possibilité à l’ensemble des États membres de travailler de concert pour évaluer la situation actuelle sur le marché pétrolier et éventuellement pour corriger les paramètres. Aujourd’hui, un accord est en vigueur entre les pays de l’Opep+ de baisser l’extraction de pétrole de deux millions de barils par jour jusqu’à la fin 2023.

