Le secteur énergétique mondial est confronté à des problèmes risquant de dégénérer en une crise. Cette situation peut être stabilisée grâce à une baisse de la production de pétrole par l’Opep+ alors qu’elle résulte de décisions politisées et irresponsables, estime Iouri Sentourine, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères.La situation qui s’est ainsi créée sur le marché énergétique risque de dégénérer en une crise.Une mesure stabilisatriceL’ambassadeur a signalé que "les manipulations interminables autour du plafond du prix de pétrole revêtent un caractère destructeur" et, en fin de compte, "remettent en cause les intérêts des consommateurs".Il a ajouté que la décision des pays de l’Opep+ de prolonger jusqu’à janvier 2024 la réduction de la production de pétrole "peut être considérée comme une mesure forcée préventive visant à équilibrer l’offre et la demande et à empêcher une dégringolade des prix et la déstabilisation des marchés".Les facteurs impactant le marché pétrolierSelon lui, la dynamique du marché pétrolier d’ici la fin d’année dépendra de la demande chinoise et indienne, de la "discipline" des sanctions antirusses et des effets des crises.

