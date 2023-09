https://fr.sputniknews.africa/20230909/echanges-russie-chine-la-dedollarisation-est-deja-en-place-selon-un-diplomate-russe-1061980725.html

Échanges Russie-Chine: la dédollarisation est déjà en place, selon un diplomate russe

Échanges Russie-Chine: la dédollarisation est déjà en place, selon un diplomate russe

Malgré l'instabilité politique et économique internationale, Moscou et Pékin multiplient leurs règlements en monnaies nationales, favorisant ainsi la... 09.09.2023, Sputnik Afrique

Les liens économiques entre la Russie et la Chine sont de fait déjà dédollarisés, a déclaré à Sputnik Gueorgui Zinoviev, directeur du premier département d'Asie du ministère russe des Affaires étrangères.Les commerces de changes rouble/yuan à la Bourse de Moscou ont depuis longtemps dépassé ceux avec le dollar américain, selon lui.Les opérateurs économiques russes et chinois abandonnent massivement les monnaies "toxiques" des pays occidentaux et optent pour le rouble et le yuan comme monnaies plus fiables et plus sécurisées, affirme le diplomate.La dédollarisation en marcheMême si l'instabilité politique et économique internationale influe sur l'activité des organisations financières, les instruments formés par les gouvernements russe et chinois permettent de "faciliter les opérations nécessaires autant que possible".En mars dernier, le Président Vladimir Poutine a indiqué, lors de pourparlers avec les dirigeants chinois, que Moscou préconisait une utilisation plus large des yuans dans les règlements avec les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.L'ambassadeur chinois en Turquie Liu Shaobin a pour sa part déclaré que de plus en plus de pays renonçaient aux échanges en dollars au profit de monnaies locales. Et ce, en dépit des efforts déployés par Washington pour qui le dollar est un outil de domination, selon lui.

