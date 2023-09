https://fr.sputniknews.africa/20230902/la-tendance-a-ne-pas-utiliser-le-dollar-se-renforce-affirme-un-ambassadeur-chinois-1061821070.html

"La tendance à ne pas utiliser le dollar se renforce", affirme un ambassadeur chinois

Il y a de plus en plus de pays qui renoncent aux échanges en dollars au profit de monnaies locales, tant au sein des BRICS que parmi d’autres pays. Et ce... 02.09.2023, Sputnik Afrique

Le dollar est un instrument d’influence des États-Unis. Dans ce contexte, la tendance à arrêter d’utiliser cette devise s’intensifie au sein des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et ailleurs, a déclaré l’ambassadeur de Chine à Ankara Liu Shaobin au quotidien turc Aydınlık commentant l’élargissement des BRICS à six nouveaux membres à partir de 2024.Le diplomate a signalé notamment une tendance à utiliser le yuan, l’expliquant par le fait que la Chine est la deuxième économie mondiale.Élargissement des BRICSLiu Shaobin estime que le processus d'élargissement des BRICS lancé sous la présidence chinoise en 2022 redonne confiance, accroît le sentiment de solidarité des pays et revêt une grande importance pour la justice internationale.Six pays -l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran- ont reçu une invitation à adhérer aux BRICS à l’issue du XVe sommet qui s’est tenu à Johannesburg du 22 au 24 août sous la présidence de l’Afrique du Sud. Ils participeront à part entière au groupe à partir du 1er janvier 2024.Vladimir Poutine avait déclaré en juin, lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, que les États-Unis sapaient la crédibilité du dollar en l’utilisant comme "un instrument de lutte armée".

