https://fr.sputniknews.africa/20230822/les-echanges-en-dollars-inabordables-pour-les-gens-ordinaires-en-afrique-1061528751.html

Les échanges en dollars "inabordables pour les gens ordinaires" en Afrique

Les échanges en dollars "inabordables pour les gens ordinaires" en Afrique

L’Afrique doit se tourner vers les règlements en monnaie locale pour commercer afin de sortir de l’emprise pesante du dollar, a déclaré à Sputnik Busisiwe... 22.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-22T14:53+0200

2023-08-22T14:53+0200

2023-08-22T14:53+0200

sommet des brics 2023 en afrique du sud

international

brics

dédollarisation

dollar us

monnaie unique

monnaie nationale

économie

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/16/1061522032_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_c6bf8e327f59529e62040efd190c8f8a.jpg

Un boulet au pied. L’obligation de passer par le dollar pour échanger en Afrique coûte cher au continent, en particulier aux commerçants les plus modestes, a expliqué à Sputnik Busisiwe Mabuza, présidente du Conseil des entreprises BRICS en Afrique du Sud.La responsable souligne que le continent reste économiquement "très fragmenté" et que des dizaines de devises s’y côtoient. Une monnaie unique pourrait voir le jour, mais le processus doit être appréhendé avec vigilance. Pour l’heure, l’idée de commercer en devises nationales semble la plus séduisante pour court-circuiter le dollar.L’Afrique ne doit pas se précipiter vers une monnaie unique, au risque de répéter "l’expérience que les Européens ont vécue avec la sortie du Royaume-Uni de l’UE", ajoute l’économiste. Le continent doit tirer les leçons de l’échec européen et commercer en devises locales, pour "comprendre si les systèmes économiques africains se prêtent réellement à une devise unique".Expertise agricole au service de l’AfriqueAlors que plusieurs pays africains toquent à la porte des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), Busisiwe Mabuza pense que le secteur agricole pourrait profiter de cette dynamique. Le groupe des cinq peut en effet apporter son expertise en la matière, ce qui renforcera la croissance africaine, qui elle-même entraînera la croissance mondiale dans son sillage.La coopération entre les BRICS et l’Afrique passera également par l’investissement dans les infrastructures, en particulier minières, souligne encore Busisiwe Mabuza. Il ne s’agira pas seulement "d’extraire les minerais", mais de le traiter pour industrialiser le continent, ajoute-t-elle.Alors que le 15e sommet des BRICS s’est ouvert ce 22 août à Johannesburg, Moscou a déjà déclaré que l’usage des monnaies nationales dans les transactions mutuelles serait à l’ordre du jour. Des débats devraient aussi porter sur la création de modes de paiement alternatifs, plus résistants aux pressions extérieures que les systèmes actuels.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, brics, dédollarisation, dollar us, monnaie unique, monnaie nationale, économie, opinion