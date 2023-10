https://fr.sputniknews.africa/20231008/ces-pays-dafrique-ont-les-economies-les-plus-innovantes-1062638909.html

Ces pays d’Afrique ont les économies les plus innovantes

Dans un contexte morose pour l'innovation, l'Afrique fait figure d'exception et voit les investissements en la matière augmenter, selon un récent rapport de... 08.10.2023

Le continent qui monte. Alors que les dépenses pour l’innovation ont diminué partout en 2022, l’Afrique est la seule région du monde à échapper à la sinistrose, à en croire un rapport de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).L’Afrique a en ainsi vu la valeur des investissements en capital-risque bondir sur son territoire. Ces derniers ont augmenté de 46,6% entre 2021 et 2022. L’Europe a vu ce type d’investissements s’effondrer de 25% et l’Amérique du Nord de 40%.Maurice, l’Afrique du Sud et le Maroc possèdent les trois économies les plus innovantes du continent, selon le classement de l’OMPI, qui compilent 80 indicateurs différents. Maurice figure même parmi les pays ayant le plus progressé sur les quatre dernières années, dans un contexte post-pandémie. Le Maroc est pour sa part l’un des pays émergents les plus performants concernant la transformation d’investissements en résultats d’innovation tangibles, selon l’OMPI. Plusieurs autres économies africaines sont en progression.Fintech et développement durableL’Afrique présente de nombreuses opportunités aux entreprises innovantes, en particulier dans le secteur des nouvelles technologies. Plusieurs grandes villes du continent comme Lagos au Nigeria, Johannesburg en Afrique du Sud, ou Nairobi au Kenya sont en particulier adaptées au nomadisme technologique, expliquait récemment à Sputnik Patrick Conteh, conseiller principal du ministre libérien des Finances.Six "licornes" africaines ont d’ailleurs fait leur entrée parmi les 200 meilleurs entreprises de fintech au monde, dévoilait récemment un classement de CNBS et Statista. Les groupes sud-africains 22seven, Bank Zero et Yoco sont particulièrement en vue.D’autres pays jouent la carte de l’innovation à travers le développement durable et la transition énergétique. Le Maroc, en pointe sur l’hydrogène vert, est là encore l’un des champions du continent.

