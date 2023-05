https://fr.sputniknews.africa/20230512/developpement-durable-voici-le-champion-du-maghreb-et-numero-deux-dafrique-1059208204.html

Développement durable: voici le champion du Maghreb et numéro deux d'Afrique

Deuxième sur le continent noir, mais aussi dans le monde arabe, le Maroc se classe au premier rang dans le Maghreb pour sa préparation pour un avenir durable... 12.05.2023, Sputnik Afrique

Si l’Afrique du Sud est le premier pays africain (et 25e au niveau mondial) en matière de développement durable, elle est directement suivie par le Maroc (37e mondial) pour le continent. Il se classe également deuxième dans le monde arabe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, juste après les Émirats arabes unis (36es au niveau mondial).C’est ce que montre le classement établi par le rapport Green Future Index 2023 de la MIT Technology Review, publication du Massachusetts Institute of Technology. C'est un classement comparatif annuel de 76 pays et territoires, qui représentent environ 90% du PIB mondial, sur leurs progrès vers le développement durable.Le leader du MaghrebEn Afrique, le Maroc devance dans le top 10 le Kenya (40e mondial), le Nigeria (51e), l’Éthiopie (58e), l’Angola (59e), l’Égypte (60e), le Cameroun (64e), le Ghana (65e) et l’Ouganda (66e), avec un score de 4,73 sur 10 au niveau mondial.Au Maghreb, l’Algérie (75e) est classée avant-dernière et la Tunisie ne figure pas dans le rapport en question. C'est le Maroc qui détient la palme.Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), le Maroc, numéro deux du classement, a un score de 4,78 sur 10, dépassant de loin l'Arabie saoudite (56e), le Koweït (57e), et le Qatar (73e).Des améliorations possiblesLe Royaume du Maroc a accusé une légère régression au classement par rapport à 2022, mais enregistre ses meilleurs scores dans l’indicateur d’innovation propre (26e mondial), de la politique climatique (36e), des émissions de carbone (47e) et des initiatives prises en faveur de la protection de l’environnement (49e), a analysé le média Le360. En revanche, le pays se classe 57e dans le monde pour la "transition énergétique" et devrait redoubler d’efforts en la matière.

