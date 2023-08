https://fr.sputniknews.africa/20230827/digitalisation-du-continent-africain-de-bonnes-opportunites-pour-les-investisseurs-1061668218.html

Digitalisation du continent africain: de "bonnes opportunités" pour les investisseurs

Plusieurs villes africaines sont adaptées au nomadisme technologique, révèle auprès de Sputnik Afrique Patrick Conteh, expert en numérique. Le continent... 27.08.2023, Sputnik Afrique

L’Afrique est une source d’importantes opportunités dans le domaine de la digitalisation, soutient auprès de Sputnik Afrique Patrick Conteh, conseiller principal du ministre libérien des Finances.Bien que l’Afrique soit "la dernière frontière en matière de numérisation en général", il y a un large espace de manœuvre en ce qui concerne les services gouvernementaux, les services publics, les services privés. "Tout est à gagner", développe-t-il.Nomades digitalesPlusieurs villes africaines sont adaptées au nomadisme technologique, poursuit Patrick Conteh, qui dirige d’ailleurs African FinTech Network, organisation regroupant des associations africaines dans la FinTech.Le rôle des BRICSCette semaine les BRICS viennent d’intégrer de nouveaux membres dans leurs rangs. Pour Patrick Conteh, ce groupe présente "un concept merveilleux dans lequel des pays en dehors de l'Occident se rassemblent pour promouvoir leurs propres intérêts, en particulier dans le domaine des technologies de l'information et des communications".Réunissant initialement un groupe de cinq économies émergentes, les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) ont intégré cette semaine 6 nouveaux membres: l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Argentine.Cloud CityLe Forum international des innovations des BRICS Cloud City regroupe des participants de plus de 30 pays. Il est programmé pour durer dans la capitale russe jusqu’au 29 août.L’événement se veut comme une "nouvelle plateforme progressiste pour le développement numérique des mégapoles" qui réunit des dirigeants d'entreprises technologiques, de gouvernements et de start-up, selon les organisateurs.

