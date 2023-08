https://fr.sputniknews.africa/20230825/ces-six-villes-africaines-sont-parmi-les-lieux-de-vie-les-plus-souhaitables-1061626094.html

Ces six villes africaines sont parmi les lieux de vie les plus souhaitables

Le cabinet de conseil Brand Finance a diffusé un classement des villes qui ont la meilleure image de marque dans le monde. Six villes du continent africain y... 25.08.2023, Sputnik Afrique

Six villes africaines ont été classées dans la liste réalisée par le cabinet de conseil Brand Finance City Index qui désigne les 100 villes disposant de la meilleure image de marque à travers le monde.Ainsi, Le Cap a été désigné comme la ville rayonnant le plus en Afrique (60e place à l’échelle mondiale). Il est suivi du Caire et de Johannesburg (67e et 72e mondiales).Puis, c’est la ville marocaine de Casablanca qui se classe 4e sur le continent (76e à l’échelle mondiale).Ce top 6 des villes africaines est clôturé par la mégapole nigériane de Lagos et la capitale kenyane Nairobi, qui ont occupé respectivement les 90e et 94e positions du classement mondial.Palmarès mondialÀ échelle mondiale et au top 3 de cette liste, c’est Londres qui s'est imposée comme la ville ayant la meilleure image de marque. La capitale britannique est suivie de New York et de Paris, selon le Brand Finance City Index.Ce classement est basé sur une enquête mondiale menée en avril 2023 auprès de près de 15.000 membres du public de 20 pays sur tous les continents afin de mesurer les perceptions des 100 plus grandes villes du monde.L’évaluation s’est déroulée en fonction de différents critères. Les répondants ont été interrogés sur la réputation générale et leur considération personnelle de chaque ville en tant que lieu de vie, de travail local, de travail à distance, d'étude, de retraite, de visite ou d'investissement. L'évaluation a été complétée par les perceptions de 45 attributs sous-jacents, regroupés en sept piliers, tels que: entreprise et investissement, habitabilité, culture et patrimoine, personnes et valeurs, durabilité et transport, gouvernance et éducation et science.

