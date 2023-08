https://fr.sputniknews.africa/20230823/la-capitale-de-ce-pays-africain-devient-la-ville-la-plus-innovante-du-continent-selon-un-classement-1061574705.html

Nairobi est la ville la plus innovante d’Afrique se classant devant les capitales sud-africaine du Cap et ougandaise de Kampala. Ce palmarès a été établi dans... 23.08.2023, Sputnik Afrique

Dans un paysage mondial en évolution rapide, l’Afrique devient une plaque tournante de l’innovation, laquelle constitue le moteur du progrès sociétal, mais aussi de la croissance économique. Le rapport Africa Horizons de Knight Frank a défini les villes les plus innovantes d’Afrique.Le trio des triomphantsNairobi, la capitale et la plus grande ville du Kenya, est arrivé en premier, selon les données recensées par le rapport en 2021/2022. La ville, peuplée par plus de 4 millions d’habitants, est communément appelée "la ville verte au soleil". Nairobi dispose d’une solide culture de startup, avec de nombreux incubateurs technologiques, accélérateurs et espaces de coworking qui stimulent l'innovation dans divers secteurs.Le Cap, capitale législative et la ville la plus ancienne d’Afrique du Sud, arrive dans ce classement à la 2e position. Elle représente un mélange de beaux paysages, d’histoire, mais aussi de dynamisme urbain. Son écosystème d’innovation prospère grâce à son statut de pôle de recherche, abritant des universités et des instituts de recherche prestigieux qui stimulent le progrès technologique.La troisième place revient à la capitale ougandaise de Kampala, qui est également la plus grande ville de ce pays. Son paysage de l’innovation prospère grâce à son contexte démographique et économique diversifié. Il est également renforcé grâce à ses initiatives qui répondent aux défis locaux, tels que l’inclusion financière et l’accès aux soins de santé.Le reste du palmarèsLa 4e et la 5e position sont respectivement occupées par Le Caire, capitale égyptienne, et une autre ville et capitale économique de l’Afrique du Sud, Johannesburg.Ensuite arrivent la capitale tanzanienne de Dar es Salaam, Lagos du Nigeria, la capitale sénégalaise de Dakar et celles du Ghana et de l’Éthiopie, à savoir respectivement Accra et Addis Abeba.

