https://fr.sputniknews.africa/20230725/ces-10-villes-sont-les-plus-polluees-du-continent-africain-1060752918.html

Ces 10 villes sont les plus polluées du continent africain

Ces 10 villes sont les plus polluées du continent africain

Une plateforme spécialisée a publié des informations pour le premier semestre de l’année en cours sur les villes les plus polluées du continent africain. C’est... 25.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-25T10:56+0200

2023-07-25T10:56+0200

2023-07-25T10:56+0200

afrique

pollution

menace

ville

le caire

lagos (nigéria)

marrakech

egypte

maroc

nigeria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104365/78/1043657864_59:0:1220:653_1920x0_80_0_0_4dd4176e74ecf010ae6f9a6dd1529c61.jpg

La pollution est une menace constante pour la vie urbaine. Numbeo, une plateforme qui fournit des informations actualisées sur le coût de la vie, la qualité de vie et divers facteurs socio-économiques dans les villes et les pays du monde entier, a présenté son indice de pollution à mi-parcours de l'année 2023 en Afrique.Deux indicateurs sont ainsi présentés par la plateforme. Le premier fournit une estimation des niveaux de pollution globaux dans les villes du monde entier. Il prend en compte des facteurs tels que la pollution de l'air et de l'eau, l'élimination des déchets, la propreté, la pollution sonore et lumineuse, les espaces verts et le confort par rapport à la pollution.La seconde est l'échelle Pollution Exp, qui utilise une fonction exponentielle pour indiquer des chiffres très élevés pour les villes très polluées et des chiffres très bas pour celles non polluées.Ainsi, voici les 10 villes les plus touchées par ce fléau en Afrique à mi-parcours de l'année en cours.C’est la ville égyptienne du Caire qui est classée 1ère dans cette liste avec les indices 91,2 et 164,7. Elle est suivie de Lagos, au Nigeria (89,4; 159,9). Et ce top 3 des villes les plus polluées est clôturé par Marrakech, au Maroc (82,9; 148,4).La ville marocaine de Casablanca arrive à la 4e position, avec des indices de 82,5 et 147,5. La cinquième place est occupée par Nairobi, au Kenya (79,7; 142,3).Addis-Abeba, en Éthiopie (78; 137,4), et Alexandrie, en Égypte (73,5; 129,1), occupent respectivement la 6e et la 7e positions. La capitale tunisienne est aussi classée dans cette liste à la 8e place avec des indices de 71,9 et de 125,7.Enfin, Johannesburg, en Afrique du Sud (61,1; 106,4), selon le niveau de la pollution, arrive à la 9e position. Et c’est la ville sud-africaine de Pretoria qui ferme ce top 10 avec des indicateurs de 56,1 et de 97.Ces informations fournies, qui sont mises à jour en permanence, sont générées à partir de données datant de 36 mois maximum.Les pays les plus pollués aux particules d’AfriqueSelon une étude suisse parue en mars dernier, il s’est avéré que le Tchad était le pays du monde qui possédait la plus forte concentration de particules nocives PM2,5, qui tuent plus de quatre millions de personnes par an, d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS).En 2022, la concentration en particules y atteignait 89,7 microgrammes par mètre cube, alors que l’OMS recommande une concentration de cinq microgrammes.Le Burkina Faso (63 microgrammes) et l’Égypte (46 microgrammes) sont aussi de mauvais élèves en la matière.Pollution en AfriqueDepuis plusieurs années, l’Afrique est aux prises avec diverses formes de pollution. En Égypte, c’est la pollution des eaux qui inquiète, le Nil charriant des déchets toujours plus nombreux. Fin septembre, une association avait d’ailleurs tenté d’attirer l’attention sur ce problème, en dressant une pyramide avec des millions de bouteilles en plastique repêchées dans le fleuve.Certains pays du continent sont par ailleurs gangrénés par des trafics de déchets, souvent expédiés par des pays occidentaux.

afrique

le caire

lagos (nigéria)

marrakech

egypte

maroc

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, pollution, menace, ville, le caire, lagos (nigéria), marrakech, egypte, maroc, nigeria