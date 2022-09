https://fr.sputniknews.africa/20220920/une-pyramide-de-7500-kg-de-dechets-en-plastique-erigee-pres-du-nil---video-1056237077.html

Une pyramide de 7.500 kg de déchets en plastique érigée près du Nil - vidéo

En prévision de la prochaine conférence mondiale de l'Onu sur le climat (Cop 27) en novembre, des volontaires ont construit en Égypte une "pyramide des déchets".Lors de leur action, des volontaires égyptiens de l'initiative "Verynile" ont d'abord embarqué sur des kayaks pour récupérer bouteilles, canettes et autres déchets plastiques flottant sur le Nil. Ils les ont ensuite collectés en gros blocs pour former une pyramide, "un énorme symbole" pour le pays, relate Africanews.Sur les réseaux sociaux, les militants se vantent d'avoir construit "la plus grande pyramide en plastique du monde". Composé d'environ 1/4 de millions de bouteilles en plastique collectées dans le Nil, elle pèse plus de 7.500 kg."Nous avons construit ces pyramides pour montrer à quel point nous devons agir de toute urgence pour empêcher le plastique de pénétrer dans le Nil. Toutes ces bouteilles seront recyclées en fils pour l'industrie textile", indiquent les organisateurs.Une pollution nociveChaque jour, près de 100 kg de déchets plastiques, soit environ 40 tonnes par an, sont retirés du Nil. Depuis quelques années, VeryNile se donne pour mission de nettoyer le fleuve. La tenue en Égypte en novembre de la Cop27 est une belle occasion de mettre en avant ce problème.La collecte a duré 45 jours et a été réalisée par six pêcheurs, a indiqué à Africanews un membre de VeryNile. Avec leurs petits bateaux, ces connaisseurs du fleuve peuvent atteindre n'importe quel endroit pour en ramasser. L'association leur a acheté ce plastique, un motif de plus pour nettoyer le Nil, deuxième plus long fleuve au monde.Le plastique peut d'ailleurs rester intact pendant des centaines d'années sans se décomposer, selon une autre volontaire. Or, la pollution du Nil impacte également l’agriculture et l’approvisionnement en eau potable, souligne l'agence.Nettoyer le NilL'association VeryNile, créée en 2018, dit rassembler des bénévoles et des partenaires multisectoriels. Elle souligne que le Nil est un symbole du patrimoine égyptien et une source de vie pour ce pays. Cependant, il est aussi l'un des dix fleuves qui contribuent à 90% des déchets drainés dans les océans du monde, selon le Forum économique mondial. D'où l'importance de son nettoyage et la réduction de la consommation de plastique promulguée par VeryNile.

