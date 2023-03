https://fr.sputniknews.africa/20230314/pollution-de-lair-quels-sont-les-pays-les-plus-affectes-dafrique--1058190528.html

Pollution de l’air: quels sont les pays les plus affectés d’Afrique ?

Pollution de l’air: quels sont les pays les plus affectés d’Afrique ?

La pollution de l’air sévit toujours sur le continent africain, en particulier au Tchad, où les taux de particules novices en suspension atteignent des records... 14.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-14T16:31+0100

2023-03-14T16:31+0100

2023-03-14T16:31+0100

international

pollution

afrique

air

particules

tchad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104365/78/1043657864_59:0:1220:653_1920x0_80_0_0_4dd4176e74ecf010ae6f9a6dd1529c61.jpg

Alors que plusieurs pays du continent se sont engagés sur la voie de l’industrialisation et du développement, l’Afrique doit désormais faire face au fléau de la pollution. Dans certaines régions, l’air est notamment chargé en PM2,5, ces particules nocives d’un diamètre inférieur à 2,5 microns, qui tuent plus de quatre millions de personnes par an, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).Le Tchad est même le pays du monde qui possède la plus forte concentration de ces particules dans l’air, à en croire une étude de la société IQAir, référence en la matière. En 2022, la concentration en particules y atteignait 89,7 microgrammes par mètre cube, alors que l’OMS recommande une concentration de… 5 microgrammes!Le Burkina Faso (63 microgrammes) et l’Égypte (46 microgrammes) sont aussi de mauvais élèves en la matière. Alors que l’Angola (près de 9 microgrammes) se rapproche des standards conseillés.Au rayon des villes, la capitale tchadienne N'Djaména est logiquement la ville la plus polluée d’Afrique concernant la qualité de l’air. Un classement écrasé par l’Inde, qui classe une trentaine de villes dans le top 50.Pollution en AfriqueDepuis plusieurs années, l’Afrique est aux prises avec diverses formes de pollution. En Égypte, c’est la pollution des eaux qui inquiète, le Nil charriant des déchets toujours plus nombreux. Fin septembre, une association avait d’ailleurs tenté d’attirer l’attention sur ce problème, en dressant une pyramide avec des millions de bouteilles en plastique repêchées dans le fleuve.Certains pays du continent sont par ailleurs gangrénés par des trafics de déchets, souvent expédiés des pays occidentaux. Début janvier, l’Espagne avait encore démantelé un réseau criminel qui avait envoyé plus de 5.000 tonnes de déchets électroniques dangereux au Sénégal, au Nigéria, en Mauritanie et au Ghana.Les entreprises occidentales aggravent parfois cet état de fait, en contribuant aussi dans la pollution du continent. Le géant pétrolier Shell a par exemple été récemment condamné à verser 15 millions d’euros d’indemnisation à des fermiers nigérians, pour des fuites de pétrole ayant atteint leur village.

afrique

tchad

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, pollution, afrique, air, particules, tchad