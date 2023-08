https://fr.sputniknews.africa/20230811/ces-groupes-africains-parmi-les-plus-prometteurs-dans-le-secteur-fintech-1061259382.html

Ces groupes africains parmi les plus prometteurs dans le secteur fintech

Six groupes innovants sud-africains, nigérians et égyptien figurent parmi les 200 meilleures entreprises fintech du monde, selon la liste globale de CNBS et... 11.08.2023, Sputnik Afrique

Plusieurs licornes africaines ont fait leur entrée dans la liste globale des compagnies fintech, établie par la chaine américaine CNBS et le portail allemand spécialisé Statista.Trois groupes sont sud-africains: il s’agit de 22seven, Bank Zero et Yoco. Sont également présentes deux sociétés nigérianes, Kuda et OPay, ainsi que l’Égyptienne Fawry.Trois se spécialisent dans les paiements numériques, deux sont des néo-banques (dont les services sont accessibles principalement en ligne, depuis une application via un smartphone), une s’occupe de la planification financière numérique.Pour établir la liste, les auteurs ont analysé 1.500 groupes innovants. Chacun a été évalué à partir de plusieurs indicateurs, y compris les revenus, le nombre d'utilisateurs et le financement total collecté.Finances innovantesLa start-up sud-africaine 22seven a été fondée en 2012. Son application permet de gérer un budget individuel à partir de plusieurs comptes.Yoco est une société qui offre aux petites entreprises d'Afrique du Sud un moyen simple d'accepter les paiements par carte. Le groupe a été fondé en 2015.Bank Zero, également d’Afrique du Sud, a débuté en 2018, ses services étant destinés aux particuliers et commerçants.Fondée en 2019 au Nigeria, Kuda permet aux utilisateurs de gérer leurs finances, d'effectuer des paiements, d'économiser de l'argent et d'effectuer diverses activités bancaires via une application mobile. En juillet 2023, la société comptait plus de six millions de clients au Nigeria.OPay est une plate-forme mobile pour les paiements, les transferts, les prêts, l'épargne et d'autres services. La start-up nigériane, fondée en 2018, compte actuellement plus de 10 millions d'utilisateurs.L’Égyptienne Fawry est la plus ancienne de toutes les entreprises africaines présentes dans la liste. Fondé en 2008, le groupe propose des services financiers aux consommateurs et aux entreprises.

