https://fr.sputniknews.africa/20221215/le-maroc-et-linde-discutent-du-partenariat-sur-lhydrogene-vert-1057287108.html

Le Maroc et l'Inde discutent du partenariat sur l'hydrogène vert

Le Maroc et l'Inde discutent du partenariat sur l'hydrogène vert

Rabat et New Delhi sont en discussion pour un éventuel partenariat dans le domaine de l’hydrogène vert, selon la représentation commerciale russe au Maroc. 15.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-15T19:08+0100

2022-12-15T19:08+0100

2022-12-15T19:08+0100

afrique subsaharienne

afrique du nord

maroc

rabat

inde

new delhi

partenariat

hydrogène

vert

investisseurs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103578/60/1035786069_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_31f7c6aa22c20d43386933871b6bae35.jpg

Le partenariat indo-marocain dans le domaine de l’hydrogène vert a été au centre d’une rencontre de Leïla Ben Ali, ministre marocaine de la Transition énergétique et du développement durable, avec les dirigeants de la plus grande entreprise asiatique Adani Group, a annoncé ce jeudi 15 décembre la mission commerciale russe au Maroc sur son site officiel.Outre la perspective d’exportations d’énergie vers l’UE, l’hydrogène vert pourrait résoudre la dépendance du Maroc vis-à-vis des importations d’ammoniac dans le cadre d’une crise d’approvisionnement permanente.Le pays est un grand importateur d’ammoniac, utilisé principalement pour la production d’engrais.Le Maroc courtisé dans le domaine du "vert"Le royaume est connu pour ses énormes potentialités pour la production de l’hydrogène vert et ambitionne d’atteindre 52% en termes de puissance installée à partir de sources renouvelables d’ici 2030, selon le ministère marocain de l’ÉnergieDans cette optique, le Maroc et l’Agence internationale des énergie renouvelables (IRENA) ont signé un accord de partenariat stratégique en juin 2021.Cet accord permet aux parties de mener ensemble des études relatives à l’hydrogène vert et d’explorer des instruments politiques pour impliquer le secteur privé au niveau national dans l’économie verte de l’hydrogène.D’autres pays africains sont aussi dans le "vert". Le Caire avait déjà tracé une feuille de route pour son intégration dans l’hydrogène vert alors que plusieurs pays africains se sont réunis, du 28 au 30 novembre en Afrique du Sud lors du sommet sur l’hydrogène.

afrique subsaharienne

afrique du nord

maroc

rabat

inde

new delhi

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique du nord, maroc, rabat, inde, new delhi, partenariat, hydrogène, vert, investisseurs, accord, feuille de route