https://fr.sputniknews.africa/20231116/top-10-des-villes-africaines-ou-limmobilier-est-le-plus-cher-1063600651.html

Top-10 des villes africaines où l'immobilier est le plus cher

Top-10 des villes africaines où l'immobilier est le plus cher

Ces dernières années, des villes africaines ont connu une flambée des prix immobiliers. Dans les pays comme l'Ouganda, le Cameroun, l'Éthiopie, l'augmentation... 16.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-16T22:02+0100

2023-11-16T22:02+0100

2023-11-16T22:02+0100

afrique

ouganda

éthiopie

cameroun

algérie

égypte

tunisie

maroc

immobilier

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1e/1063186990_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fdb01df97545eae6a88a4d682fb64b38.jpg

Avec un ratio prix-revenu de 79.4, Kampala en Ouganda est la ville où l'immobilier plus chère en novembre, suivi de Douala au Cameroun, qui occupe la 2e place (47.1), tandis que la métropole éthiopienne d'Addis-Abeba complète le podium (40.2) des villes les plus chères en l'immobilier, selon les indices qui changent périodiquement de la plateforme Numbeo, qui détaille généralement les différences de niveau de vie à travers le monde, suit de près les prix de l'immobilier dans de nombreuses régions, y compris en Afrique. Ce Top-10 est complété par des villes algériennes Alger (avec un ratio prix-revenu de 25.9) et Oran (19.9), qui sont respectivement aux 4e et 5e places, ensuite vient la ville marocaine de Rabat (19.6) au 6e rang, suivie d'Alexandrie (Égypte - ) au 7e rang.La ville de Tunis se positionne à la 8e place avec un ratio prix-revenu de 17.1, et deux autres villes marocaine Casablanca (14.9) et Marrakech (13.7) ferment le Top-10 respectivement aux 9e et 10e rangs.Sur le plan mondial, Kampala (1er), Douala (3e), Addis-Abéba (5e), Alger (27e), Oran (40e), Rabat (44e), Alexandrie (63e), Tunis (94e), Casablanca (97e) et Marrakech (127e).L'indice des prix de l'immobilier (IPI) est un indicateur économique crucial qui reflète la tendance générale des valeurs immobilières dans une région spécifique au fil du temps. Les investisseurs, les décideurs politiques et les particuliers suivent de près l'IPP car il fournit des informations précieuses sur la santé et la stabilité du marché immobilier, fait observer le site Business Insider Africa. Un classement basé sur le ratio prix-revenuLa plateforme Numbeo se base sur le ratio prix-revenu, qui est une mesure fondamentale de l'accessibilité à l'achat d'un appartement, un ratio plus faible indiquant une meilleure accessibilité. Il est généralement calculé comme le rapport entre les prix médians des appartements et le revenu familial disponible médian, exprimé en années de revenu (bien que des variations soient utilisées ailleurs).La formule de Numbeo suppose et utilise: le revenu familial net disponible, défini comme 1,5 multiplier par le salaire net moyen (50% est le pourcentage accepté de femmes dans la population active) la taille médiane de l'appartement est de 90 mètres carrés le prix au mètre carré (la formule utilise) est le prix moyen du mètre carré dans le centre-ville et en dehors du centre-ville.

afrique

ouganda

éthiopie

cameroun

algérie

égypte

tunisie

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, ouganda, éthiopie, cameroun, algérie, égypte, tunisie, maroc, immobilier