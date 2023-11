https://fr.sputniknews.africa/20231115/top-10-des-pays-africains-leaders-pour-attirer-et-retenir-les-talents--1063564285.html

Top 10 des pays africains leaders pour attirer et retenir les talents

L’île Maurice, l'Afrique du Sud et le Botswana sont devenus les pays d'Afrique les plus compétitifs en matière de talents, ressort-il de l'Indice mondial de compétitivité des talents 2023 (Global Talent Competitiveness Index) rédigée par l’école de management Insead.Ces trois pays africains se classent respectivement 58e, 68e et 73e au niveau mondial.En outre, dans ce classement qui comprend au total 314 pays, le Cap-Vert occupe la quatrième position à l’échelle africaine (78e mondiale). Il est suivi de la Namibie (93e) et le Ghana (95e).Dans cette liste, les septième et huitième places sont occupées respectivement par la Gambie (97e) et le Kenya (98e).Ce top 10 africain est clôturé par l'Eswatini et la Zambie qui prennent ainsi la neuvième et la dixième places au niveau national (100e et 108e).Le palmarès mondialLa Suisse est en tête de ce classement de 134 pays. Elle est suivie de Singapour et des États-Unis.Cette Indice mesure comment les pays et les villes se développent, attirent et retiennent les talents. Il constitue également une ressource unique pour les décideurs afin de comprendre le tableau de la compétitivité mondiale des talents et d'élaborer des stratégies pour stimuler leurs économies.

