Ce pays africain parmi les "points chauds" dans l'exploration pétrolière

Ce pays africain parmi les "points chauds" dans l’exploration pétrolière

L'exploration de pétrole en eaux profondes devrait connaître un bond en Namibie et en Guyane grâce à de nouveaux investissements.Ces deux pays possèdent en...

La Namibie et la Guyane possèdent un potentiel important d'exploration en eaux profondes, a souligné Westmount Energy Limited, une société d'investissement dans le secteur de l'énergie.Westmount a désigné la Guyane comme un point clé dans le secteur, en rappelant la récente acquisition par Chevron, deuxième compagnie pétrolière des États-Unis derrière ExxonMobil, pour 53 milliards de dollars d'une participation de 40% dans l'actif du bloc de Stabroek, exploité par Exxon. Stabroek détient des réserves impressionnantes de 11 milliards de barils de brut.Le plateau continental namibien a lui aussi été identifié comme un "point chaud" abritant des acteurs majeurs de l’industrie et des découvertes récentes.Westmount a également mis en avant le bloc Ratio Petroleum-CEC Kaieteur, où les explorateurs se partagent désormais une participation à 50/50 suite au départ d'Exxon et de Hess. Westmount investit également dans Eco Atlantic, qui exploite le bloc Orinduik au large de la Guyane avec une participation de 75% et recherche activement un nouveau partenaire d'exploration.Niveau inédit des investissementsLes investissements dans le segment "en amont" du secteur pétrolier devraient atteindre leur plus haut niveau depuis 2015, jusqu'à 528 milliards de dollars cette année, a ajouté Westmount citant les données de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).En Namibie, les investissements de Westmount dans Africa Oil Corp se concentrent sur l'évaluation du gisement de pétrole léger Venus, avec les tests à venir du puits Venus-1A et le forage du puits Mangetti-1.La production en eaux profondes devrait augmenter de plus de 60% entre 2022 et 2030.

