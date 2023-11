https://fr.sputniknews.africa/20231111/ce-pays-africain-attend-larrivee-de-compagnies-russes-sur-ses-champs-petroliferes-1063475617.html

Ce pays africain attend l'arrivée de compagnies russes sur ses champs pétrolifères

Ce pays africain attend l'arrivée de compagnies russes sur ses champs pétrolifères

Le Soudan du Sud envisage d'accorder à des entreprises russes l'accès aux gisements de pétrole en vue de les explorer et de les prospecter, a fait savoir aux médias russes l'ambassadeur sud-soudanais à Moscou Chol Tong Mayay Jang."Nous entretenons des contacts avec certaines grandes compagnies pétrolières russes, dont Rosneft. Un mémorandum d'entente a également été signé par exemple avec Zarubezhneft, et des négociations sont en cours avec cette société", a-t-il indiqué.Des entreprises russes seront invitées à prospecter et étudier des champs de pétrole. Le Soudan du Sud examine avec Moscou de nombreux projets et souhaite les mettre en œuvre d'urgence, a ajouté l'ambassadeur. Cela concerne notamment la construction d'une raffinerie.Le pays possède un marché de consommation intérieure de produits pétroliers, mais pourrait en exporter également vers les pays voisins, une fois l'usine ouverte, selon le diplomate.L'agenda internationalL'ambassadeur s'est également penché sur l'agenda international. Il s'est dit reconnaissant envers la Russie pour son soutien au Soudan du Sud. Moscou s'est ainsi prononcé contre les sanctions antisoudanaises, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'Onu. Selon la Russie, les jeunes États ne doivent pas faire l'objet de sanctions, a-t-il rappelé.Djouba ressent des tentatives d'ingérence dans ses affaires intérieures, mais est en train d'y résister. D'après Chol Tong Mayay Jang, aucun pays ne doit avoir de suprématie sur d'autres. C'est pourquoi son pays ne se permet pas d'être otage des intérêts d'autres pays.En tant que pays indépendant, le Soudan du Sud doit agir avant tout dans son propre intérêt. "Dans ce monde multilatéral, multipolaire, vous ne pouvez pas vous limiter à une région ou à une zone, par exemple l’Ouest ou l’Est", conclut l’ambassadeur.Le conflit israélo-palestinien aura un impact sur l'Afrique, et pourra entre autres influer sur les pays du nord du continent, comme l'Égypte, a-t-il encore estimé. Cet impact se manifestera après l'arrivée de réfugiés de la bande de Gaza qui s'y rueront. Le plus vite le conflit sera terminé, le mieux cela sera pour le reste du monde, a conclu l'ambassadeur.

