Ces pays sont les plus gros producteurs de pétrole africain en ce moment

Ces pays sont les plus gros producteurs de pétrole africain en ce moment

L'Afrique place cinq pays dans le top-30 des producteurs de pétrole en août, rapporte Business Insider.

L'or noir coule à flots en Afrique. Le continent continue de monter en puissance dans le secteur des hydrocarbures et classe plusieurs poids lourds dans le top-30 des producteurs en août, rapporte Business Insider.La Libye occupe la première marche du podium africain, ayant produit 1,19 million de barils par jour. Elle est suivie du Nigéria (1,10 million), de l'Angola (1,10 million), de l'Algérie (939.000) et du Congo (282.000).Le sous-sol africain dispose encore de larges réserves, avec des stocks estimés à 125,3 milliards de barils de pétrole brut, souligne par ailleurs la plateforme S&P Global Platts. Le secteur gazier affiche des chiffres encore plus impressionnants, avec 17,55 billions de mètres cubes de gaz naturel en réserve. Près de 40% des nouvelles découvertes mondiales de gaz ont d'ailleurs eu lieu en Afrique au cours de la dernière décennie.L'Opep joue serréPlusieurs pays de l'Opep, qui va fêter ses 63 ans cette année, ont décidé de réduire leur production de pétrole ces derniers mois, dans un contexte tourmenté. L'Arabie saoudite a notamment resserré les vannes, provoquant d'importantes crispations avec Washington. Le Président américain, Joe Biden, avait assuré que les réductions saoudiennes auraient des "conséquences".Premier exportateur mondial de pétrole brut, l'Arabie saoudite a par ailleurs été admise au sein des BRICS, alors qu'un élargissement du groupe entrera en vigueur en janvier prochain. Le Président russe, Vladimir Poutine s'était entretenu avec le prince saoudien Mohammed ben Salmane début septembre, pour discuter de cette adhésion ainsi que du ralentissement de la production pétrolière.

