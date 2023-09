https://fr.sputniknews.africa/20230906/vladimir-poutine-a-parle-au-prince-heritier-saoudien-1061917080.html

Vladimir Poutine a parlé au prince héritier saoudien

Le Président russe a eu ce mercredi un entretien téléphonique avec Mohammed ben Salmane, le prince héritier d'Arabie saoudite. Ce dernier a exprimé sa... 06.09.2023, Sputnik Afrique

Lors d'un entretien téléphonique avec le Président russe ce mercredi, le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane a exprimé sa reconnaissance à la Russie pour son soutien conséquent à l'adhésion de son pays aux BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud).Vladimir Poutine a pour sa part félicité les dirigeants saoudiens à l'occasion de l'aval donné à l'adhésion de leur État lors du récent sommet des BRICS à Johannesburg. Il a également exposé les priorités de la Russie pour sa prochaine présidence du groupe en 2024, a précisé la diplomatie russe. Formellement, l’élargissement du groupe BRICS entrera en vigueur le 1er janvier 2024. La coopération bilatéraleLes deux parties ont également hautement apprécié leur coopération dans le format OPEP+. Les ententes en matière de réduction de la production de pétrole, parallèles aux engagements volontaires concernant la limitation des livraisons permettent d'assurer la stabilité du marché énergétique global, selon les deux dirigeants.Ils se sont aussi dits satisfaits du développement de la coopération multilatérale entre la Russie et l'Arabie saoudite et ont examiné plusieurs questions commerciales, logistiques et d'investissements.

