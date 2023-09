https://fr.sputniknews.africa/20230901/lelargissement-des-brics-aura-des-consequences-pour-lopep-selon-un-economiste-us-1061776724.html

L’élargissement des BRICS aura des conséquences pour l’OPEP+, selon un économiste US

L’extension des BRICS leur donnera davantage de poids dans les négociations internationales et consolidera l’OPEP+ en ce qui concerne l’ordre du jour... 01.09.2023, Sputnik Afrique

L’économiste américain et professeur de l’université Columbia Jeffrey Sachs a exposé à Sputnik sa vision des conséquences de l’élargissement des BRICS.Il a ajouté qu’un autre effet serait le renforcement de l’OPEP+, ainsi que le leadership des BRICS dans la production et le commerce de ressources minérales stratégiques.Un rôle majeur dans la transition écologiqueLors de leur sommet qui s’est achevé la semaine dernière à Johannesburg, les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) ont invité l’Argentine, l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie et l’Iran à devenir membres à part entière du groupe.Formellement, l’élargissement du groupe entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

