https://fr.sputniknews.africa/20230828/les-resultats-du-sommet-des-brics-au-centre-dentretiens-poutine-modi-1061700059.html

Les résultats du sommet des BRICS au centre d’entretiens Poutine-Modi

Les résultats du sommet des BRICS au centre d’entretiens Poutine-Modi

Vladimir Poutine et Narendra Modi ont fait ce 28 août un point téléphonique des résultats du sommet des BRICS à Johannesburg, a annoncé le service de presse du... 28.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-28T22:39+0200

2023-08-28T22:39+0200

2023-08-28T22:39+0200

sommet des brics 2023 en afrique du sud

international

kremlin

moscou

new delhi

inde

vladimir poutine

narendra modi

brics

g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101783/08/1017830892_0:131:3038:1839_1920x0_80_0_0_1c9305630dae6e08266571206a02b391.jpg

La Russie et l’Inde se sont mises d’accord "d’intensifier leurs liens durant la prochaine présidence tournante russe des BRICS" (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) en 2024, à la lumière des résultats du XVe sommet du groupe qui s’est tenu fin juillet à Johannesburg, a annoncé ce 28 août le service de presse du Kremlin à l’issue d’un entretien téléphonique entre le Président russe et le Premier ministre indien.Vladimir Poutine et Narendra Modi ont porté une attention particulière aux accords conclus lors du sommet des BRICS à Johannesburg. Ils ont estimé que l’extension du groupe à six autres pays (Arabie saoudite, Argentine, Égypte, Émirats arabes unis, Éthiopie et Iran) en 2024 devrait contribuer à l’augmentation de son influence dans les affaires internationales, précise le service de presse.Espace, énergie et transportsLors de la conversation, M.Poutine a une fois de plus félicité M.Modi pour l’alunissage réussi de la sonde indienne Chandrayaan-3 sur le pôle Sud de la Lune le 23 août dernier, une première mondiale pour un tel programme spatial. Les deux pays ont confirmé leur bonne volonté pour poursuivre leur partenariat dans ce domaine, précise le Kremlin.MM.Poutine et Modi ont également constaté "une dynamique positive dans la coopération économique et commerciale" russo-indienne.Les dirigeants "ont exprimé leur disposition à œuvrer pour la réalisation de projets de grande ampleur dans le domaine énergétique ainsi qu’à l’égard du travail mutuel visant à développer l’infrastructure de transport et logistique internationale", conclut le document.

moscou

new delhi

inde

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, kremlin, moscou, new delhi, inde, vladimir poutine, narendra modi, brics, g20, alunissage, coopération spatiale, énergie, infrastructure, logistique, conversation téléphonique, russie