https://fr.sputniknews.africa/20230831/des-ministres-des-brics-ont-invite-un-autre-pays-a-les-rejoindre--1061769023.html

Des ministres des BRICS ont invité un autre pays à les rejoindre

Des ministres des BRICS ont invité un autre pays à les rejoindre

Les chefs des diplomaties des BRICS ont invité l’Indonésie à rejoindre le groupe, selon la ministre indonésienne des Affaires étrangères. "Des études internes... 31.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-31T16:48+0200

2023-08-31T16:48+0200

2023-08-31T16:48+0200

brics

indonésie

adhésion

analyse

avantages

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0b/0b/1052565801_0:341:2732:1878_1920x0_80_0_0_753c3dbee8296b801f9c3fa1963e2d2a.jpg

La ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi a déclaré que ses homologues des BRICS avaient adopté une approche visant à inviter l’Indonésie dans le groupe.Elle a ajouté que son pays n’a pas encore décidé si l'adhésion aux BRICS était avantageuse pour l’Indonésie.L’examen des avantages en coursRetno Marsudi a ajouté que l'Indonésie n'avait pas encore soumis de lettre de "manifestation d'intérêt" pour devenir membre des BRICS."Pour rejoindre les BRICS, le pays doit transmettre ce qu’on appelle la lettre d’'expression d'intérêt'. Pour dire qu’il est intéressé à entrer dans les BRICS et ainsi de suite. Jusqu'à présent, nous n'avons rien transmis", a-t-elle détaillé.La ministre a cependant indiqué que l'Indonésie entretenait de bonnes relations avec tous les pays membres des BRICS, comme l'a déclaré le Président indonésien Joko Widodo qui a participé au sommet des BRICS à Johannesburg.Appel à accélérer l’adhésionLe 30 août, le président de la commission du Parlement indonésien pour les questions économiques Said Abdullah a appelé le gouvernement à accélérer le processus d’adhésion aux BRICS, même si le Président Joko Widodo a déclaré qu’elle devait être réexaminée.Lors du récent sommet des BRICS en Afrique du Sud, le groupe a admis six nouveaux membres: l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Égypte, l’Éthiopie, les Émirats arabes unis et l’Iran.

indonésie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, indonésie, adhésion, analyse, avantages