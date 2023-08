https://fr.sputniknews.africa/20230827/pretoria-devoile-certains-criteres-dadhesion-aux-brics-des-six-nouveaux-membres-1061666918.html

Pretoria dévoile certains critères d’adhésion aux BRICS des six nouveaux membres

Quelques jours après la fin du sommet des BRICS à Johannesburg, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères a révélé certains critères de sélection des nouveaux membres du groupe, dans une interview accordée au quotidien TimesLive.Les candidats retenus adhèrent aux idées progressistes, reconnaissent l'Onu en tant que "principale institution mondiale", gardent foi en la paix et adhèrent au droit international, indique la publication.Selon Naledi Pandor, les BRICS ont aussi prêté attention aux pays qui ont officiellement exprimé leur intérêt à devenir membres du groupe.Par ailleurs, la taille de l’organisation n’a pas été au menu des discussions:Partisans des mêmes idéesDe son côté, son collègue russe, Sergueï Lavrov, indiquait que le poids, l'autorité et la position du pays candidat sur la scène internationale avaient été pris en compte en premier. En plus de cela, le partage de la même vision sur un nombre de questions internationales a également prévalu.Il s’agit notamment de la foi en la multipolarité, en la nécessité de relations internationales plus démocratiques et plus équitables, et qui insistent sur la croissance du rôle du Sud global dans les mécanismes de gouvernance mondiale, a expliqué le ministre russe.La 15e édition du sommet des BRICS s'est tenue à Johannesburg du 22 au 24 août sous la présidence de l'Afrique du Sud. Lors du sommet, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé l'invitation officielle de l'Argentine, de l'Égypte, de l'Iran, de l'Éthiopie, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite à rejoindre les BRICS. Il a déclaré que l'adhésion à part entière des nouveaux pays qui rejoindront les BRICS débutera le 1er janvier 2024.

