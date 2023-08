https://fr.sputniknews.africa/20230824/les-criteres-dadhesion-aux-brics-reveles-par-le-chef-de-la-diplomatie-russe-1061599831.html

Les critères d'adhésion aux BRICS révélés par le chef de la diplomatie russe

L'élargissement des BRICS doit se reposer sur l'unité des visions, c'est pourquoi la position du pays candidat sur la scène internationale est l'un des... 24.08.2023, Sputnik Afrique

Le ministre russe des Affaires étrangères a révélé aux journalistes les critères de l'élargissement des BRICS, qui viennent de décider l'intégration de six nouveaux membres. Le poids, l'autorité et la position du pays candidat sur la scène internationale ont été pris en compte en premier, selon lui.Parmi les pays qui ont une position commune se trouvent ceux qui croient en la multipolarité, en la nécessité de relations internationales plus démocratiques et plus équitables, qui insistent sur la croissance du rôle du Sud global dans les mécanismes de gouvernance mondiale.Six nouveaux membresLors du sommet qui s'achève ce jeudi en Afrique du Sud, les BRICS ont décidé d'élargir l'organisation à six nouveaux pays: l'Argentine, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. Ils intégreront le groupe à partir de janvier 2024.Les critères et les modalités de l'élargissement du groupe avaient été définis et concertés la veille.

