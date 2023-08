https://fr.sputniknews.africa/20230823/les-brics-ont-convenu-de-leur-elargissement-selon-des-medias-1061563999.html

Les BRICS ont convenu des modalités de leur élargissement, selon la diplomatie sud-africaine

Les BRICS ont convenu des modalités de leur élargissement, selon la diplomatie sud-africaine

Les BRICS se sont mis d'accord sur les modalités de leur élargissement et ont adopté un document exposant leurs principes, a déclaré ce mercredi 23 août la... 23.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-23T16:31+0200

2023-08-23T16:31+0200

2023-08-23T17:19+0200

brics

sommet des brics 2023 en afrique du sud

naledi pandor

élargissement

extension

afrique du sud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/17/1061564207_165:663:1664:1506_1920x0_80_0_0_e048bf84c182b6088faea09fa4dff11a.jpg

Alors que la question de l’éventuel élargissement constitue un des sujets brûlants du sommet des BRICS à Johannesburg, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères a déclaré que les membres du groupe se sont mis d'accord sur les modalités de ce processus.Bien que tous les membres des BRICS aient publiquement exprimé leur soutien à l’expansion du groupe, son ampleur et sa rapidité ont apporté des divergences.Actuellement, plus de 40 pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre les BRICS. Pami eux, 23 pays ont officiellement soumis leur candidature pour rejoindre l'organisation, a dévoilé en août Mme Pandor. Des pays africains tels que l'Algérie, l'Égypte, l'Éthiopie, le Sénégal et le Nigéria ont postulé. L'Iran, la Turquie, l'Indonésie font également partie des candidats.

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, naledi pandor, élargissement, extension, afrique du sud