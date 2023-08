https://fr.sputniknews.africa/20230821/extension-des-brics-le-changement-de-lequilibre-des-pouvoirs-mondiaux-ne-sera-que-plus-prononce-1061500634.html

Extension des BRICS: "Le changement de l'équilibre des pouvoirs mondiaux ne sera que plus prononcé"

Les BRICS, qui réunissent les cinq principales économies en développement du monde (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), promeuvent un ordre mondial plus juste, ce qui explique l'attention toujours croissante envers eux, a déclaré à Sputnik Afrique Mikatekiso Kubayi, chercheur sud-africain à l'Institut pour le dialogue mondial.Le groupe "promeut la collaboration, la coopération et la paix", ainsi que l'équité dans la gouvernance mondiale, la démocratisation, a-t-il déclaré, partageant ses attentes concernant le prochain sommet des BRICS à Johannesburg.Selon le chercheur, l'éventuel élargissement du club reste une question ouverte, mais plutôt intrigante. Cette question devra être débattue lors du sommet qui s'ouvre cette semaine.En cas d’élargissement, le bloc est susceptible d'accroître son poids déjà "assez important" en termes de parts de marché et de population, d’après lui. De plus, un nombre plus important et plus diversifié de membres permettra probablement d'avoir une "influence potentielle" sur diverses questions politiques, a expliqué M.Kubayi.La diversité des membres potentiels contribuera à un dialogue plus égalitaire entre eux, ce qui rend également le groupe attrayant, a-t-il souligné.Au total, 23 pays ont soumis leur candidature pour rejoindre l'organisation, a révélé en août le ministre sud-africain des Affaires étrangères Naledi Pandor . Des pays africains tels que l'Algérie, l'Égypte, l'Éthiopie, le Sénégal et le Nigéria ont postulé. L'Iran, la Turquie, l'Indonésie font également partie des candidats.Des opportunités importantesS'agissant de l'intérêt particulier des États africains à rejoindre les BRICS, M.Kubayi a souligné que le bloc offre des opportunités pour construire des chaînes de valeur sur le continent, qui sont particulièrement importantes en cas de crise mondiale comme celle du Covid-19.L'expert a en outre souligné la volonté de l'organisation de construire une interaction différente de celle du système mondial existant, avec "la domination" de plusieurs acteurs. Cependant, l'éventuel élargissement pourrait créer des difficultés de gestion organisationnelle.En outre, les différences politiques, socio-économiques et autres entre les participants pourraient conduire à certains problèmes dans la coopération, a expliqué le chercheur. Cependant, les avantages d'un tel élargissement sont plutôt "significatifs" dans tous les cas, selon lui.La banque des BRICS est un "instrument phénoménal"Un autre sujet qui ajoute de l'importance au sommet des BRICS est la question de l'architecture financière mondiale et la discussion qui l'entoure, estime l'expert. Les efforts des BRICS en la matière visent à renforcer l'intégration économique entre les pays en développement plutôt qu'à retirer le dollar américain des opérations financières internationales, affirme-t-il.L'acceptation de nouveaux membres augmenterait les ressources de la Nouvelle Banque de développement (anciennement connue sous le nom de Banque de développement des BRICS), créée en 2014, a noté M.Kubayi. Avec des membres supplémentaires, comme l'Égypte, l'Uruguay, les Émirats arabes unis, le Bangladesh, il y a "beaucoup de potentiel pour des ressources supplémentaires à mettre dans la banque", a-t-il déclaré."La NDB est un instrument phénoménal du bloc des BRICS", a expliqué l'expert. Selon lui, son potentiel d'influence mondiale est "énorme".Changer l'équilibre mondial des pouvoirsQuant à l'impact possible des BRICS en matière de géopolitique, l'expert a noté que le bloc pourrait avoir la capacité de matérialiser un grand changement dans l'équilibre mondial des pouvoirs.M.Kubayi n'est pas sûr que ce changement se soit déjà produit. Néanmoins, "nous pouvons voir qu'il y a certainement un grand changement dans l'équilibre des pouvoirs mondiaux, et ce changement ne sera que plus exprimé, plus prononcé."En tant qu'association de différents pays du monde, avec des poids lourds économiques, les BRICS peuvent faire équipe avec d'autres nations, a-t-il ajouté.

