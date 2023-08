Lavrov explique pourquoi les BRICS ont lancé un processus d’expansion

https://fr.sputniknews.africa/20230821/les-brics-ont-lance-un-processus-dexpansion-pour-construire-un-monde-juste-selon-lavrov-1061483361.html

Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) ont lancé un processus d’expansion pour construire un monde juste, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, à l'approche du sommet des BRICS en Afrique du Sud. En outre, les BRICS ne visent pas à substituer les mécanismes multilatéraux existants ni à devenir "un nouvel hégémon collectif", a-t-il noté.D’après Lavrov, plusieurs centres économiques et politiques sont déjà apparus en dehors de l’Occident: Fin de la dépendance au dollarLa domination du billet vert diminue à l’échelle nationale car nombre de pays passent aux échanges en devises nationales, a indiqué Sergueï Lavrov. Les tentatives de l'Occident collectif pour "inverser cette tendance" au nom de la préservation de sa propre hégémonie ont un effet inverse, puisque "la communauté mondiale est fatiguée du chantage et de la pression des élites occidentales, de leurs habitudes coloniales et racistes".Questions au menu du sommet des BRICS Parmi les sujets qui devront être abordés lors de l’événement, figure l’augmentation du rôle des devises nationales, a précisé le ministre russe.Moscou œuvre pour les intérêts de l’Afrique La Russie est certaine que les intérêts des pays en développement, dont les pays d’Afrique, doivent être garantis au niveau du Conseil de sécurité de l’Onu, poursuit le ministre.Selon lui, il s'agit également de la question de la réforme du Conseil de sécurité de l’Onu. "Nous sommes profondément convaincus que les intérêts des pays en développement dont ceux d’Afrique doivent être assurés [dans le cadre de cette institution]", a-t-il pointé.De plus, la Russie va contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et énergétique du continent, d'après le ministre. "Les résultats du deuxième sommet Russie-Afrique qui s'est tenu les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg le prouve". Le sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) se tiendra du 22 au 24 août à Johannesburg. Il sera la plus grande rencontre de l’histoire des chefs d’État et de gouvernement du monde non occidental. Le sommet réunira plus de 60 États du Sud global qui s’opposent tous, dans une mesure ou une autre, à la domination occidentale et cherchent des mécanismes de coopération alternatifs.

