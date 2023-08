https://fr.sputniknews.africa/20230815/voici-ce-que-lelargissement-des-brics-va-changer-selon-moscou-1061350592.html

Voici ce que l’élargissement des BRICS va changer, selon Moscou

Voici ce que l’élargissement des BRICS va changer, selon Moscou

Une des questions clés à l’ordre du jour du sommet de Johannesburg, l’élargissement des BRICS, permettra au groupe d’accroître son poids sur la politique... 15.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-15T14:47+0200

2023-08-15T14:47+0200

2023-08-15T14:47+0200

sommet des brics 2023 en afrique du sud

brics

élargissement

influence

sécurité

monde multipolaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/04/1060327069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f84b6b6961495edb6bca57facb304767.jpg

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov s’est exprimé sur l’effet de l’adhésion de nouveaux membres au groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud).Le ministre a fait état d’une croissance rapide du prestige et de l’attrait du groupe. Les pays aux systèmes politiques différents et aux valeurs originales qui en font partie "offrent un exemple d’une diplomatie multipolaire visant à mettre au point sur un même pied d’égalité des formes efficaces de coopération humanitaire, économique, commerciale et en matière d’investissement. Toutes ces formes étant protégées contre le diktat étranger".Les briques de l’édifice de la multipolaritéLe rôle des BRICS dans la mise en place d’un monde libre, égal en droits et multipolaire a été évoqué au cours de la même conférence par le directeur du Service russe des renseignements extérieurs Sergueï Narychkine."Une structure comme les BRICS est dotée d’un potentiel important du point de vue de la formation d’une architecture démocratique et équitable des relations internationales. Je pense que ce n’est pas par hasard que son acronyme se prononce comme les briques en anglais (brics)", a-t-il commenté.L’adhésion demandée par 23 paysLa question de l’élargissement des BRICS sera abordée du 22 au 24 août, lors du sommet à Johannesburg.23 pays ont déjà présenté une demande officielle d’adhésion, selon un diplomate sud-africain au courant du dossier.Y figurent notamment l’Algérie, l’Égypte, l’Éthiopie, le Bangladesh, l’Arabie saoudite et la Bolivie, selon des sources ouvertes. Plusieurs autres pays, comme l’Indonésie, Bahreïn, le Mexique, le Nigeria et la Turquie ont exprimé leur intérêt.Le 4 août, le Venezuela a officialisé sa demande d’adhésion.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, élargissement, influence, sécurité, monde multipolaire