L’Afrique du Sud précise quels sont les invités au sommet des BRICS de ce mois d'août

Dans un discours retransmis sur YouTube, la chef de la diplomatie sud-africaine Naledi Pandor a révélé le nombre de chefs d’État et de gouvernement que le Président Cyril Ramaphosa avait invités à participer aux événements qui seraient organisés en marge du sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) à Johannesburg.La ministre a ajouté que des invitations avaient été également adressées au secrétaire général de l’Onu et à des représentants d’autres organisations.Sans MacronA contrario, le Président français n’a pas reçu l’invitation souhaitée. "Emmanuel Macron, aucune invitation à cet égard", a fait savoir Mme Pandor dans un communiqué.22 demandes d’adhésionLe nombre de dirigeants souhaitant venir participer à des événements en marge du sommet n’a rien d’étonnant étant donné que 22 pays ont déjà présenté une demande officielle d’adhésion, selon un diplomate sud-africain au courant du dossier.Y figurent notamment l’Algérie, l’Égypte, l’Éthiopie, le Bangladesh, l’Arabie saoudite et la Bolivie, selon des sources ouvertes. Plusieurs autres pays, comme l’Indonésie, Bahreïn, le Mexique, le Nigeria et la Turquie ont exprimé leur intérêt.Le 4 août, le Venezuela a officialisé sa demande d’adhésion.Les dirigeants du groupe se réuniront du 22 au 24 août à Johannesburg, la Russie étant représentée par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Vladimir Poutine y participera en visioconférence.

