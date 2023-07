https://fr.sputniknews.africa/20230726/le-president-macron-na-rien-a-offrir-aux-brics-estime-moscou-1060789746.html

Le Président Macron n'a rien à offrir aux BRICS, estime Moscou

Le Président Macron n'a rien à offrir aux BRICS, estime Moscou

La diplomatie russe estime que le Président français n'a rien à apporter aux BRICS. Même si Emmanuel Macron était invité au sommet des BRICS, ce qu’il a... 26.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-26T15:33+0200

2023-07-26T15:33+0200

2023-07-26T15:33+0200

brics

russie

france

international

sommet

maria zakharova

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/02/0f/1045229064_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_7ee0663da4c6d25bb31833b8719f09c2.jpg

La présence au sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) d’Emmanuel Macron, qui a demandé en vain à l’Afrique du Sud de l’inviter à cet événement programmé à Johannesburg en août, n’aiderait pas ses membres à atteindre leurs objectifs, a déclaré ce 26 juillet Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.Selon elle, les BRICS ont été créés "pour renforcer le rôle des pays en développement dans un monde multipolaire, pour développer des orientations collectives, constructives et unificatrices pour l'ensemble de la communauté internationale".Pas d'intrus au sommetPour Mme Zakharova, l'envoi d'invitations est une prérogative de la présidence des BRICS, en coordination avec tous les membres du groupe. Quant à la position de la Russie, elle a déjà été exprimée à plusieurs reprises.Auparavant, le site News24 avait rappelé que M.Macron n'avait pas reçu d'invitation au sommet des BRICS. Fin juin, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, en visite en Afrique du Sud, avait confirmé que M.Macron aimerait se voir inviter à cet événement.Sommet des BRICSLa présidence sud-africaine avait déclaré le 19 juillet que le sommet, qui se tiendra à Johannesburg du 22 au 24 août, réunira les dirigeants de la Chine, de l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du Sud, tandis que la Russie sera représentée par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, avait déclaré à Sputnik que Vladimir Poutine avait décidé de participer à part entière au sommet des BRICS par vidéoconférence.Les BRICS réunissent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Beaucoup d'autres pays ont l'intention de rejoindre le bloc économique, notamment l'Argentine, l'Iran, mais aussi l'Indonésie, la Turquie, l'Arabie saoudite et l'Égypte, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

russie

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, russie, france, international, sommet, maria zakharova, emmanuel macron