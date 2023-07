https://fr.sputniknews.africa/20230719/la-russie-sera-representee-par-lavrov-lors-du-sommet-des-brics-dit-la-presidence-sud-africaine-1060629390.html

La Russie sera représentée par Lavrov lors du sommet des BRICS, dit la présidence sud-africaine

La Russie sera représentée par Lavrov lors du sommet des BRICS, dit la présidence sud-africaine

Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet des BRICS en Afrique du Sud, prévu en août. L'État y sera représenté par Sergueï Lavrov, comme l'a fait savoir ce... 19.07.2023

Le ministre russe des Affaires étrangères représentera Moscou lors du sommet des BRICS en Afrique du Sud, a déclaré ce 19 juillet le bureau du Président sud-africain.Selon la présidence, les dirigeants du Brésil, de l'Inde et de la Chine participeront aussi à ce sommet. Participation du Président russe au sommet des BRICSFin juin, le porte-parole de la présidence sud-africaine Vincent Magwenya a indiqué que Cyril Ramaphosa était en consultations finales avec les autres chefs d’État des BRICS quant à la liste définitive des participants au sommet du groupe.M.Magwenya a alors précisé qu’à l’issue de ces consultations M.Ramaphosa ferait savoir si le Président russe assisterait à l’événement.En tant que signataire du Statut de Rome, l’Afrique du Sud est obligée d'exécuter le mandat de la CPI et d’arrêter Vladimir Poutine. Or, M.Magwenya a déclaré que ce n'était plus un problème.Le prochain sommet des BRICS se tiendra à Johannesburg du 22 au 24 août. Le Président Ramaposa a envoyé des invitations au sommet à tous les dirigeants des pays du groupe.

