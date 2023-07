https://fr.sputniknews.africa/20230714/les-cinq-dirigeants-des-brics-se-rendront-au-prochain-sommet-en-afrique-du-sud-1060522712.html

Les cinq dirigeants des BRICS se rendront au prochain sommet, selon l'Afrique du Sud

Le sommet des BRICS fin août à Johannesburg réunira les dirigeants des cinq pays membres, selon le président du conseil d'affaires du groupe. Moscou n'a pas... 14.07.2023, Sputnik Afrique

Le prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud se tiendra en présentiel avec la participation des dirigeants des cinq pays membres, relate le site sud-africain Eyewitness News en citant Nikolaou Stavros, président du conseil d'affaires du groupe. D'autres chefs d'État sont également attendus, a-t-il indiqué lors d'une réunion du conseil. Le sommet est prévu du 22 au 24 août à Johannesburg.Pour sa part, le Président sud-africain a confirmé que le sommet se tiendrait en présentiel et avec la participation des cinq dirigeants des États membres. Selon M.Nicolaou, sur les 60 invitations de chefs d'État, plus d'un quart ont été confirmées. "22 [chefs d'État] ont accepté l'invitation de notre Président", a-t-il précisé.Le Kremlin communiquera sa décisionCommentant la possibilité pour Vladimir Poutine de se rendre au sommet, le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a indiqué ce vendredi que le format de sa participation n'avait pas encore été défini. Les négociations se poursuivent, selon lui. Il avait précédemment indiqué que le Kremlin informerait la presse dès que la décision ad hoc serait prise.De nombreuses spéculations sont liées à l'éventuelle présence de M.Poutine à cet événement, alors qu'il fait face à un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. L'Afrique du Sud est obligée de l'arrêter s'il met les pieds sur son sol.Les BRICS réunissent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'Égypte, l'Iran, l'Argentine, l'Algérie, le Bangladesh et l'Éthiopie ont présenté leurs demandes d'adhésion au groupe.

