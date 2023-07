https://fr.sputniknews.africa/20230710/ces-pays-qui-souhaitent-rejoindre-les-brics-1060452493.html

Ces pays qui souhaitent rejoindre les BRICS

Le prochain sommet des BRICS portera sur l’élargissement du groupe des cinq, a annoncé le Président sud-africain. Parmi les candidats se trouvent plusieurs... 10.07.2023, Sputnik Afrique

Le nombre de pays voulant rejoindre les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) est en hausse constante. En prélude au sommet du groupe, Sputnik dresse une liste des candidats qui ont déjà déposé leur candidature, et des États qui évoquent leur intérêt.L’élargissement des BRICS va être abordé lors de ce sommet qui aura lieu fin août à Johannesburg.Les critères d’admission sont en train d’être discutés.Candidats officielsParmi les pays africains, l’Algérie, l’Égypte, l’Éthiopie ont officiellement déposé leur candidature.L’Algérie avait révélé pour la première fois son intérêt pour les BRICS fin juillet 2022. L’intégration stimulerait le développement du pays plus que ne l’ont fait jusque-là d’autres organisations internationales financières, a fait savoir le Président algérien en mai 2023. Le 15 juin, lors d’une visite à Moscou, Abdelmadjid Tebboune a évoqué la nécessité d’accélérer l’entrée de son pays dans les BRICS.Fin juin, l’Éthiopie a présenté une demande pour rejoindre le groupe. Membre et fondatrice de nombreuses institutions internationales, l'Éthiopie continuera à travailler avec celles qui peuvent protéger ses intérêts, a déclaré le porte-parole de la diplomatie nationale.Fin juin, la Russie a salué la candidature de l’Égypte.En outre, le Bangladesh a officialisé sa demande d’entrée en juin. L’Argentine et l’Iran ont déposé leurs dossiers en juin 2022.L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se trouvent également parmi les candidats. En février, le chef de la diplomatie russe les a qualifiés de candidats "forts"."Amis des BRICS"Toujours en juin, le Cap a accueilli la réunion des "amis des BRICS", soit 12 pays du Sud global intéressés par une coopération avec le groupe des cinq. Étaient présents les ministres des Affaires étrangères de l’Argentine, du Bangladesh, du Venezuela, du Gabon, de la République démocratique du Congo, de l’Égypte, de l’Indonésie, de l’Iran, des Comores, de Cuba, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite.Entre-temps, le Soudan et l’Angola ont exprimé leur intérêt d’adhérer au groupe. En juillet, la Biélorussie a fait la même chose.En janvier 2023, l’Indonésie a annoncé étudier la possibilité de déposer sa demande.De plus, Bahreïn, le Mexique, le Nigeria, la Turquie sont considérés comme des membres potentiels.

