La Russie salue les candidatures de l'Égypte et du Bangladesh aux BRICS

Moscou soutient l’intention du Caire et de Dacca de rejoindre le groupe des BRICS, a indiqué auprès de Sputnik un représentant de la diplomatie russe. Le... 22.06.2023, Sputnik Afrique

La partie russe a accueilli favorablement la demande de l’Égypte et du Bangladesh de rejoindre les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), a déclaré à Sputnik un représentant de la diplomatie russe.Selon lui, l’expansion de l’organisation sera discutée lors du prochain sommet du groupe, prévu en août.L’instance rappelle que les deux pays ont déjà participé à plusieurs reprises à des événements en format BRICS+.Notamment, les chefs des diplomaties ont pris part à la réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe début juin au Cap. En outre, Le Caire et Dacca sont actionnaires de la Nouvelle Banque de Développement.Adhésion à l’étudeLa diplomatie russe se dit convaincue que "l'association ne peut que bénéficier d'une coopération renforcée avec les pays en développement, dont beaucoup ont déclaré sans ambiguïté de telles aspirations".Vers l’élargissement du groupeComprenant actuellement cinq pays (le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud), les BRICS représentent à eux seuls 40% de la population mondiale et près d'un tiers de l'économie mondiale.Beaucoup de pays montrent de l’intérêt pour rejoindre cette organisation.À part l'Égypte et le Bangladesh, ce sont aussi l'Argentine, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Algérie, le Bahreïn et les Émirats arabes unis qui ont déposé leur candidature officielle.En outre, d’après Anil Sooklal, ambassadeur d'Afrique du Sud auprès des BRICS, relayé récemment par New Zimbabwe, plus de 30 pays ont fait la demande, de manière officielle ou officieuse, pour rejoindre le groupe.Selon ce média, on y compte également l’Afghanistan, la Biélorussie, l’Indonésie, le Kazakhstan, le Mexique, le Nicaragua, le Nigeria, le Pakistan, le Sénégal, le Soudan, la Syrie, la Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, l’Uruguay, le Venezuela ou encore le Zimbabwe.En août, l’Afrique du Sud accueillera le prochain sommet du groupe à Johannesburg.

