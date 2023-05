Le Zimbabwe intéressé à rejoindre les BRICS

https://fr.sputniknews.africa/20230523/le-zimbabwe-interesse-a-rejoindre-les-brics-1059421933.html

Le Zimbabwe affiche son souhait d'adhérer aux BRICS, selon l'Afrique du Sud. La diplomatie zimbabwéenne met en valeur l'affinité idéologique du pays avec le...

Le Zimbabwe se trouve parmi les 30 pays qui ont exprimé leur intérêt à faire partie des BRICS, a déclaré Anil Sooklal, ambassadeur d'Afrique du Sud auprès des BRICS, relayé par New Zimbabwe. Le sujet de l’entrée de nouveaux membres doit être discuté lors du sommet du groupe, programmé pour le mois d’août à Durban (Afrique du Sud)."Oui, le Zimbabwe envisage de rejoindre les BRICS, un groupe d'États partageant les mêmes idées que nous", avait déclaré en avril Livit Mugejo, porte-parole du ministère zimbabwéen des Affaires étrangères, relayé par le média Zim.Live.Harare entretient de "bonnes et solides relations" avec tous les États membres des BRICS, selon lui. De plus, le Zimbabwe a "beaucoup à offrir au groupe de par le fait qu’il est richement doté en minerais", a-t-il ajouté.En mars, dans une interview accordée à Sputnik, le même vecteur a été tracé par Christopher Mutsvangwa, porte-parole du parti au pouvoir Union nationale africaine - Front patriotique (ZANU-PF). Pour lui, l’entrée dans les BRICS aidera le Zimbabwe à diversifier ses systèmes de paiement.Une trentaine de candidatsEn général, d’après Anil Sooklal, plus de 30 pays ont fait la demande, de manière officielle ou officieuse, pour rejoindre le groupe qui inclut pour l’instant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.À part le Zimbabwe, relate New Zimbabwe, on compte l’Afghanistan, l’Algérie, l’Argentine, Bahreïn, le Bangladesh, la Biélorussie, l’Égypte, l’Indonésie, l’Iran, le Kazakhstan, le Mexique, le Nicaragua, le Nigéria, le Pakistan, l’Arabie saoudite, le Sénégal, le Soudan, la Syrie, les Émirats arabes unis, la Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, l’Uruguay ou le Venezuela.Considérés comme les grandes puissances émergentes actuelles, les membres des BRICS regroupent 31,5% du produit intérieur brut (PIB) mondial en 2023, contre 30,7% pour le G7.

