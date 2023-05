https://fr.sputniknews.africa/20230508/le-zimbabwe-lance-une-monnaie-numerique-adossee-a-lor-1059116429.html

Le Zimbabwe lance une monnaie numérique adossée à l’or

Le Zimbabwe lance une monnaie numérique adossée à l’or

Producteur d'or, le Zimbabwe introduit une monnaie numérique adossée au cours de ce métal. Le lancement vise à stabiliser le système financier du pays, ravagé... 08.05.2023

La banque centrale Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) lance ce 8 mai une monnaie numérique.Chaque jeton numérique est adossé à 1 gramme d'or. Pour les particuliers, le coût minimum des jetons achetés devrait être équivalent à 10 dollars américains, et 5.000 dollars américains pour les entreprises.Les banques créeront des comptes pour la détention de ces jetons numériques: portefeuilles e-gold ou cartes e-gold, explique le directeur de RBZ.Efforts pour stabiliser le système financierL'utilisation de l'or dans le système financier national est censée faire face à une chute du taux de change du dollar zimbabwéen. Ainsi, le 2 mai, RBZ a fixé le taux de change au niveau de 1 dollar américain pour 1.070 dollars zimbabwéens, tandis qu’en mars 2020 ce taux était de 1 pour 25.En avril 2023, le taux d’inflation du Zimbabwe a atteint 75% par rapport à 2022, selon les statistiques officielles. En même temps, le Zimbabwe a produit en 2022 plus de 35 tonnes d'or, presque 20% de plus qu’en 2021.Dans l’espoir d’enrayer la chute de la monnaie, le gouverneur de la banque centrale a introduit en 2022 des pièces en or. Les jetons numériques, émis le 8 mai, circuleront parallèlement à ces pièces, selon John Mangudya.

