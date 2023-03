https://fr.sputniknews.africa/20230315/le-zimbabwe-pret-a-frapper-a-la-porte-des-brics-1058196339.html

Le Zimbabwe prêt à frapper à la porte des BRICS

Harare souhaite élargir sa coopération avec Moscou, notamment en matière de production de diamants et de lithium. Il veut également adhérer aux BRICS, pour... 15.03.2023, Sputnik Afrique

Le Zimbabwe voudrait devenir membre des BRICS, a déclaré à Sputnik Christopher Mutsvangwa, porte-parole du parti au pouvoir Union nationale africaine - Front patriotique (ZANU-PF).Le chef de la diplomatie russe avait déclaré qu'une vingtaine de pays souhaitent déjà adhérer aux BRICS mais aussi à l'OCS (Organisation de coopération de Shanghai: Chine, Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Inde, Pakistan, Iran). Parmi cespays, l’Algérie, l'Égypte, la Turquie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Indonésie et le Mexique.Aucune volonté de dominerIl a en outre indiqué que son pays souhaitait élargir la coopération avec la Russie en matière d'extraction et de traitement de diamants et de production de lithium. Le Zimbabwe est en effet l'un des cinq premiers pays à posséder des réserves record de lithium.Cet État espère également augmenter les achats de matériel aéronautique russe, mais aussi lui acheter directement du pétrole, des engrais et du matériel agricole.

