Le Zimbabwe, déjà autosuffisant en blé, aura davantage de machines agricoles biélorusses

Le Zimbabwe, déjà autosuffisant en blé, aura davantage de machines agricoles biélorusses

En visite au Zimbabwe, le Président biélorusse a proposé d’étendre les livraisons de machines agricoles, qui ont déjà contribué à l’obtention par ce pays... 02.02.2023, Sputnik Afrique

Au cours de sa visite d’État au Zimbabwe sur l’invitation du Président Emmerson Mnangagwa, Alexandre Loukachenko a proposé d’accroître les livraisons de machines agricoles.Ce premier déplacement du Président biélorusse en Afrique subsaharienne a donné lieu à la signature de huit mémorandums de compréhension bilatéraux relatifs à l’agriculture et à d’autres domaines.En 2022, le Zimbabwe a enregistré sa plus forte récolte de blé, 375.000 tonnes, ce qui le rend autosuffisant.Mécanisation biélorusseEmmerson Mnangagwa a noté que la Biélorussie avait apporté un grand soutien au Zimbabwe avec la mécanisation du secteur agricole.Il s’est dit impressionné par les avancées de la Biélorussie dans divers secteurs, dont l'industrie agricole.Il a ajouté que le Zimbabwe voudrait désormais étendre la coopération à d’autres domaines, notamment au secteur minier et au tourisme.3.700 tracteurs et 60 moissonneuses à livrerAlexandre Loukachenko a noté pour sa part que dans le cadre du programme lancé en 2020 pour mécaniser les agriculteurs zimbabwéens, la Biélorussie avait fourni plus de 1.800 tracteurs et environ 80 moissonneuses-batteuses."Nous respectons profondément et sommes reconnaissants au peuple du Zimbabwe. Je voudrais souligner que nous n'allons pas en Afrique pour apporter des valeurs démocratiques illusoires. Nous y allons pour travailler avec vos dirigeants au profit du peuple zimbabwéen", a fait savoir le Président biélorusse.

