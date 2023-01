https://fr.sputniknews.africa/20230130/le-president-bielorusse-en-visite-detat-au-zimbabwe-premiers-accords-signes-1057759545.html

Le Président biélorusse en visite d’État au Zimbabwe: premiers accords signés

Alexandre Loukachenko a entamé une visite d’État au Zimbabwe. Ce séjour a déjà débouché sur la signature de plusieurs accords. 30.01.2023, Sputnik Afrique

Le Président biélorusse est arrivé ce lundi 30 janvier au Zimbabwe pour une visite d’État de deux jours. À sa descente d’avion, il a été accueilli par le Président Emmerson Mnangagwa.Les entretiens officiels entre les deux chefs dirigeants auront lieu le 31 janvier.Des entreprises des deux pays ont déjà finalisé plusieurs accords de coopération agricole et un mémorandum d’intention sur la livraison d’équipements à la société d'exploitation de diamants Zimbabwe Consolidated Diamond Company. La cérémonie des signatures s’est déroulée lors du forum d’affaires bilatéral, organisé à Harare, à l’occasion de la visite de M.Loukachenko, relate l’agence de presse Belta, citant le ministère biélorusse de l’Industrie.Au cours de ce séjour, Minsk et Harare comptent étudier la possibilité de créer un hub sur le sol zimbabwéen pour transporter des équipements et produits alimentaires biélorusses vers d’autres pays d’Afrique, a annoncé, le 29 janvier, le chargé d’affaires par intérim de la Biélorussie au Zimbabwe, Dmitri Sakoun.

