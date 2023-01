La Biélorussie discutera avec le Zimbabwe de la création d’un hub pour le commerce avec l'Afrique

https://fr.sputniknews.africa/20230130/la-bielorussie-discutera-avec-le-zimbabwe-de-la-creation-dun-hub-pour-le-commerce-avec-lafrique-1057754364.html

Le Président biélorusse est arrivé ce lundi au Zimbabwe pour une visite d’État de deux jours. Le chargé d’affaires de la Biélorussie au Zimbabwe par intérim Dmitri Sakoun a expliqué à l’agence biélorusse Belta les perspectives des relations commerciales entre les deux pays.Le diplomate admet des difficultés logistiques, mais pointe le fait que les producteurs américains et européens exportent tout de même leurs produits vers les pays africains. Ainsi, la Biélorussie doit elle aussi réussir dans ce domaine.De son côté, Igor Beliy, chef du département des pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine du ministère biélorusse des Affaires étrangères, a cité l’exemple de l’Afrique du Sud où la Biélorussie œuvre pour ouvrir une usine de fabrication de tracteurs biélorusses MTZ, mais sous une marque locale. D’après lui, cela créera des emplois supplémentaires dans la région.Visite historiqueAuparavant, le ministère zimbabwéen des Affaires étrangères avait qualifié la visite de Loukachenko d'historique, car il s'agit de la première visite d'État du dirigeant biélorusse en Afrique subsaharienne. Un certain nombre d'accords devraient être signés au cours de ce voyage.Le Président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa s’est rendu en Biélorussie en 2019. Les deux parties avaient alors abouti à des accords dans divers domaines. De son côté, la diplomatie biélorusse a noté que la coopération avec le Zimbabwe s'est renforcée au cours des sept ou huit dernières années.Ainsi, entre janvier et novembre de l'année dernière, les exportations vers le Zimbabwe ont augmenté de plus de 180% par rapport à la même période en 2021, principalement grâce à la coopération dans le domaine de l'agriculture.

