Le Bangladesh demande son adhésion aux BRICS, selon un média

Le Bangladesh demande son adhésion aux BRICS, selon un média

Un autre pays a officiellement demandé à rejoindre le groupe des BRICS, selon le média Dhaka Tribune. Il s'agit du Bangladesh, pour l'instant considéré comme... 19.06.2023

2023-06-19T11:27+0200

2023-06-19T11:27+0200

2023-06-19T12:14+0200

Le Bangladesh, pays d'Asie du Sud situé à l'est de l'Inde, a officiellement demandé à rejoindre le groupe des BRICS, composée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, a annoncé dimanche le média Dhaka Tribune.La demande a été présentée à l'issue d'une rencontre entre le Premier ministre bangladeshi Sheikh Hasina et le Président sud-africain Cyril Ramaphosa à Genève mercredi dernier, précise le média.Un "ami des BRICS"Le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh Masud Bin Momen a confirmé cette information. "Oui, nous avons exprimé notre intérêt et demandé à rejoindre l'alliance", a-t-il indiqué.Pour l'instant, le Bangladesh a un statut d'"ami des BRICS". Il a participé vendredi à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays possédant ce statut.Les nouvelles adhésions pourraient être examinées lors du prochain sommet des BRICS prévu en Afrique du Sud en août.

