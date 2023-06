https://fr.sputniknews.africa/20230618/moscou-fait-savoir-quand-les-brics-discuteront-de-leur-elargissement-1060014329.html

Moscou fait savoir quand les BRICS discuteront de leur élargissement

L’Arabie saoudite, l’Algérie ou encore l’Égypte et la Turquie... La liste d’États désirant rejoindre le groupe des BRICS s’allonge. Le Kremlin a levé le voile... 18.06.2023, Sputnik Afrique

Le souhait de plusieurs pays d’adhérer au groupe des BRICS "démontre sa réputation internationale", a jugé auprès de RT le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.Le porte-parole de Vladimir Poutine a par ailleurs fait part de "certaines nuances", à savoir les possibles formats de l’adhésion.Et de souligner que "la Russie [était] satisfaite de l'intérêt grandissant de la part de plus en plus de pays envers cette union".Qui veut la rejoindre?Le groupe des BRICS contient actuellement cinq États, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Celle-ci, qui le préside actuellement, a déclaré qu'au moins 19 pays avaient exprimé leur intérêt.Parmi les candidats potentiels à l'adhésion figurent des pays tels que l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Algérie et la Turquie.En particulier, l'Algérie a déposé sa candidature officielle en novembre de l'année dernière. En décembre, le président Abdelmadjid Tebboune a dit espérer que son pays puisse rejoindre l'alliance en 2023.

